“No están solos, nos comprometernos a trabajar para poder buscar la mejor legislación que los proteja”: Boric participó de marcha por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Ayer sábado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha declarada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para concientizar a la sociedad de incluir a las personas del espectro autista en la vida cotidiana.

Durante la jornada el presidente Gabriel Boric participó de la marcha que se desarrolló por la Alameda, donde cientos de ciudadanos y ciudadanas exigieron la promulgación de la Ley de Autismo en Chile.

Con cánticos, pancartas y consignas, las personas clamaron por la pronta promulgación de la normativa que ha “descansado” por cerca de cuatro años en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que apunta a garantizar la atención médica y oportuna para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), otorgando medicamentos a personas diagnosticadas, además de terapias, asistencia y acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: “En este Día Mundial del Espectro Autista pude compartir con niñas, niños, cuidadores, quienes llevan una hermosa lucha por la concientización de personas con TEA“.

En este #DíaMundialDelEspectroAutista pude compartir con niñas, niños, cuidadores, quienes llevan una hermosa lucha por la concientización de personas con TEA, lucha con la que como @gobiernodechile nos comprometemos a relevar y atender. No están solos y no están solas. Seguimos. pic.twitter.com/xuENmq5fZz April 3, 2022

“Lucha con la que como Gobierno de Chile nos comprometemos a relevar y atender. No están solos y no están solas. Seguimos”, afirmó.

Durante la marcha, el mandatario se saltó los protocolos y se acercó a la multitud. Incluso, megáfono en mano, conversó con varios de los asistentes.

“Estaba recién trabajando en La Moneda, porque mañana partimos a Argentina, y de repente, a lo lejos se empieza a escuchar: ‘Boric escucha, únete a la lucha’. ¡Cómo no me voy a unir! Esta lucha que ustedes llevan dando hace tanto tiempo, muchas veces es ignorada, muchas veces han sido ignoradas e ignorados por el Estado, invisibilizados. Les quiero decir que no están solas y no están solos, que como gobierno tenemos un compromiso por el TEA que vamos a trabajar en conjunto con las organizaciones para poder buscar la mejor legislación que los proteja, los acompañe y no los deje solos, a los niños, niñas y a los adultos a lo largo de toda la vida”, expresó, citado por La Tercera.

“Sepan que durante nuestro gobierno vamos a sacar, en conjunto también con los parlamentarios y las organizaciones sociales, la legislación para proteger a todas las personas con TEA y a los cuidadores”, dijo tras lo que recibió una ovación de la multitud.