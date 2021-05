«No habíamos hecho nada»: Carabineros reprime y detiene a dirigentes de la CUT cuando intentaban llevarle carta a Piñera

Este viernes 30 de abril, en el marco de la huelga sanitaria convocada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), dirigentes sociales fueron reprimidos y detenidos por Carabineros cuando intentaban llegar a La Moneda para entregar una carta al presidente Sebastián Piñera.

La detención fue grabada y una de sus dirigentes relata, en un video difundido en Facebook, lo siguiente: «en estos momentos estoy siendo detenida con Erick Campo y Paula Rivas, de la Federación de Sindicatos del Metro».

Con miedo y exaltada, dentro del carro policial prosigue: «por favor no sabemos a dónde nos llevan, no habíamos hecho nada más que solamente protestar en la esquina de La Moneda».

Acto seguido y por precaución, enumeró a los que igual que ella estaban siendo detenidos, y los identificó: «estamos con el compañero Andrés, el dirigente Hernando Troncozo, Eduardo Martínez, nos han quitado los carnet», denunció.

En medio de la grabación es interrumpida por un funcionario de carabineros quien le indica: «señora usted está detenida no puede grabar ni transmitir«. La responsable del video pregunta que dónde dice que no se puede, a lo que el carabinero no supo responder.

«Voy a trancar mi transmisión porque me están coartando mi derecho a comunicarme, estoy con los dirigentes del Metro de Santiago, detenida en estos momentos y con la presidenta del sindicato. Por favor, avisen a todos que estamos siendo detenidos, solamente por extender una bandera y un lienzo, ok lo voy a apagar (el teléfono)», relató.

Más adelante en el video se observa el forcejeo entre un manifestante (un hombre mayor) y carabineros, mientras sus compañeros enardecidos gritaban: «cuidado… No estaba haciendo nada».

En la tarde de este viernes, cuando los dirigentes intentaron acceder al perímetro de La Moneda, los uniformados impidieron el acceso a todos, menos a dos personas; dicha negativa alteró los ánimos y se generó una discusión que derivó en la llegada de personal de Control de Orden Público.

Foto: web/referencial.

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que la carta contenía las demandas de la agrupación, que esperan sean consideradas en las negociaciones, y dijo: “no queremos un nuevo acuerdo a puertas cerradas y una ‘cocina’ frente a esta situación tan crítica para el país”.

A continuación video completo de la detención de los dirigentes sociales en la tarde de este viernes, que se difundió por Facebook.

Fuentes: El Mostrador/El Dinamo/Facebook.