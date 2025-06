«No hay delito ni gestión irregular»: Diputada Karol Cariola denuncia nuevas filtraciones ilegales y advierte operación política

La diputada Karol Cariola (PC) se refirió a las nuevas filtraciones ilegales provenientes de la investigación que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, enfatizando que en los antecedentes expuestos no existe ninguna conducta constitutiva de delito de su parte.

Asimismo, la parlamentaria dijo que “resulta frustrante la incapacidad del Ministerio Público para evitar la vulneración de la reserva de una investigación, incumpliendo garantías que la propia justicia ha decretado”.

A juicio de Cariola, las recientes filtraciones “responden a medidas desesperadas para conseguir, a través de los medios de comunicación, lo que no han logrado acreditar en la justicia: filtran conversaciones fuera de contexto sin acreditar delitos”, afirmó.

Respecto de las gestiones que han sido objeto de cuestionamientos, la diputada precisó que ha pagado todas las multas cuando ha correspondido y descartó cualquier irregularidad.

“A los dos alcaldes mencionados les consulté por los mecanismos de apelación de una multa de tránsito, trámite que cualquier ciudadano puede realizar ante un juez de policía local. No hay delito alguno ni gestión irregular”, indicó.

Asimismo, desmintió enfáticamente falsas versiones que indicaban que se habría negado al levantamiento de su secreto bancario.

“Eso no es cierto. Fue el tribunal quien desestimó la solicitud, al no considerar que existiera un delito. Yo me enteré de dicho procedimiento con posterioridad al veredicto del juez”, aclaró la diputada Cariola.

En relación a la resolución con fecha del 23 de abril, la legisladora sostuvo que “recientemente, la investigación que encabeza el fiscal Cooper sufrió una dura derrota en el 7° Juzgado de Garantía, cuando el juez determinó que en esta investigación no había antecedentes de los delitos que intentaron imputarme”.

“Lamento mucho tener que enfrentar esta evidente operación política para hacerme daño”, concluyó la Karol Cariola, reiterando su total inocencia y confianza en que así quedará demostrado en el curso de la investigación.

