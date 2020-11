¡No hay llanto en la remoción de Trump!

Por Michael Moore

Estoy escribiendo esto a las 7:45 am del 4 de noviembre y así es como lo veo. Primero, dormí como un bebé en mi silla con la TV a todo volumen. Durante 3 horas. Eso es porque me quedé dormido a las 4:30 am sabiendo esto: ¡Millones de boletas – todas de votación anticipada y por correo que hizo la mayoría de los demócratas – no se habían contado! En Pensilvania, sabía que la mayoría de esos 2,2 millones de votos no contados eran de demócratas registrados. Cuando me quedé dormido, ¡el mapa de Michigan mostraba a Flint en rojo! ¡¡Jajaja!!

Y aquí está la conclusión: después de todo el alboroto de las últimas 12 horas, solo Biden ha podido cambiar un Estado y un distrito delegado del colegio electoral que había sido al revés en 2016. Ese estado es Arizona y fue a Biden ( ¡y eso fue llamado por FOX News!). El otro elector que cambió de 2016 a anoche fue el segundo distrito del Congreso de Nebraska, que eligió a Trump en 2016, y Biden lo ganó ayer. ¡Trump no ha cambiado ni un solo Estado de los que ganó Hillary! Solo Biden está cambiando los estados y los electores que Trump ganó en 2016. Y cambiará más hoy a medida que se sigan contando las papeletas.

Estos son los hechos:

Las boletas de votación por correo no se habían contado a las 4 am en PA, MI y WI. De esos 2,2 millones de votos que no se habían contado en Pensylvania, el 66% de ellos se habían enviado a demócratas registrados. En Michigan, Detroit y Flint todavía no se cuentan por completo. Lo mismo en Wisconsin, oh, y ahora acaban de llegar los votos de Milwaukee, ¡y Biden ha seguido adelante en Wisconsin!

La televisión le proporcionó anoche a Trump el mapa gráfico que necesitaba, todos esos estados en rojo sangre, por lo que Trump salió y se paró en medio de la noche frente a un centenar de banderas estadounidenses y declaró la victoria y ordenó el recuento de todas las papeletas, Parar. ¡Detener! ordenó. Los lugares donde exigió que se detuviera el conteo son los lugares … ¡esperen! … ¡son los lugares con mayoría de votantes negros! Al igual que lo haría un líder matón fanático en una no democracia. Luego declaró que acudiría inmediatamente a su Tribunal Supremo. ¿Esta bastarda Corte cumplirá sus órdenes? ¿Lo apoyaremos?

Nos habían advertido sobre no dejarnos engañar por todos los primeros “rojos” en el mapa: el “espejismo rojo”. Demasiados expertos perdieron demasiado tiempo esta semana fumando la mala hierba que el DNC y algunos medios de comunicación habían estado repartiendo. “¡Oooh, creo que podemos ganar Texas!” “¡La gente de Carolina del Sur eliminará a Lindsay Graham!” “¡Ohio se volverá BLUUUUUE!” ¿Seriamente? ¿Has estado en Ohio?

Los contadores de votos se han dormido un poco y han comenzado a contar de nuevo. Y cada diez minutos, durante la última hora, Biden ha seguido ganando terreno a Trump.

Trump se esforzó por cambiar dos estados de Hillary en 2016: Minnesota y New Hampshire. Los perdió a ambos anoche. Esto no ha terminado. ¡Para de llorar! ¡No hay llanto en la eliminación de Trump!

Exija que se cuente cada voto. Un grupo llamado “Proteja los resultados” está organizando protestas. ¡Vaya a su sitio ahora y regístrese! El único ladrón de votos aquí será Trump.

Y finalmente, lamentablemente, por qué nuestros compatriotas no repudiaron a Trump ayer de manera masiva, y por qué casi 70 millones de estadounidenses todavía abrazan a un intolerante y un psicópata, bueno, debemos tener esa discusión pronto sobre quiénes somos REALMENTE. Vergonzoso. Disculpas a nuestros hermanos y hermanas negros y disculpas al resto del mundo.