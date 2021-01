“No he recibido ni un solo peso”: Daniel Jadue rechaza vinculación con caso LED

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, desmintió este domingo su vinculación con el llamado caso LED, a raíz del reportaje publicado por la Tercera que relaciona a su abogado, Ramón Sepúlveda, con la supuesta recepción de boletas de honorarios falsas pagadas por Itelecom, la empresa que está en el foco de la polémica por licitaciones de luminarias en donde habría existido cohecho.

“Nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas“, manifestó Jadue a través de una publicación en Twitter.

Según consignó Publimetro, el alcalde Jadue advirtió “que estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa, ya que lo publicado estallen de inconsistencias e interpretaciones que se alejan de toda realidad”.

La Municipalidad de Recoleta también emitió un comunicado para referirse a la situación.

A propósito del reportaje del diario La Tercera, titulado "La llamada telefónica que enreda al alcalde Jadue en el caso luminarias" y que como el medio se refiere a que se basa en solo sospechas, es importante aclarar lo siguiente

El texto plantea que las escuchas telefónicas difundidas no corresponden a Jadue, sino al abogado Ramón Sepúlveda, quien deberá explicar sus dichos.

En dicho escrito, se plantea que el alcalde aseguró: “Yo jamás he solicitado ni recibido ni un peso y jamás lo recibiría. Nunca mi actuación ha sido esa y nunca lo será”.

“Creo que estamos más cerca de una operación de desprestigio que otra cosa, ya que lo publicado estallen de inconsistencias e interpretaciones que se alejan de toda realidad”, acotó.

El comunicado destacó que “luego de la diligencia del pasado 7 de enero, en el marco del proceso de investigación de la Fiscalía de Ñuble”, Daniel Jadue voluntariamente entregó todas sus cuentas bancarias y correos electrónicos para ser periciados, “porque no tengo nada que ocultar”.

Desde la Municipalidad recordaron que “esta no es la primera vez que existe un requerimiento hacia la Municipalidad y el propio alcalde, y siempre, como también en este caso específico, se han facilitado y entregado todos los antecedentes requeridos. En ocasiones anteriores, todas dichas denuncias han pasado a ser meras acusaciones sin fundamentos”.

Señalaron que “el contrato que se adjudicó a la empresa Itelecom para el recambio y mantención de la totalidad del parque lumínico de Recoleta, por 10 años, fue el más barato dentro de otras propuestas analizadas. De hecho, todo el proceso licitatorio fue revisado sin reparos por parte de la Contraloría General de la República”.

Asimismo, condenaron que “frente a este asunto, personeros nacionales hagan un aprovechamiento político con sendas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, lo cual devela un claro objetivo de enlodar la gestión municipal y la figura del alcalde Daniel Jadue, reconocida y valorada a nivel nacional”.

El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, también respondió a los señalamientos , a través de un comunicado publicado en Twitter, afoirmó que “jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario ante la Fiscalía”.