«No he sido formalizada ni soy parte de ningún proceso judicial»: Karol Cariola tras incautación de celular y allanamiento de la PDI

La diputada Karol Cariola (PC) se pronunció sobre la incautación de un computador portátil y un teléfono celular desde su domicilio por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. La parlamentaria aseguró que desconoce «mayores detalles» sobre la indagatoria.

El procedimiento fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Garantía tras una solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo y se llevó a cabo respetando el debido proceso y las garantías constitucionales de las personas involucradas.

Esta diligencia forma parte de una causa iniciada de oficio, relacionada con el caso «Sierra Bella», y tiene como objetivo recabar pruebas para esclarecer eventuales delitos de carácter funcionarial. A través de un comunicado, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputadas expresó: «Habiendo concluido recientemente mi trabajo de parto, con mi hijo recién nacido y aún hospitalizada, se me solicitó la entrega de mi teléfono celular y mi computador, los cuales cedí voluntariamente a través de familiares».

«Por la naturaleza de mi situación actual, no tengo mayores antecedentes sobre la investigación en curso ni las razones que supuestamente me vincularían a ella, ya que no he sido formalizada ni soy parte de ningún proceso judicial», agregó.

La legisladora comunista también sostuvo que «como autoridad de la República, siempre he actuado en estricto apego a la ley. Estoy tranquila y dispuesta a colaborar con la justicia en la que sea necesario dentro del marco de cualquier investigación judicial».

¿Qué se sabe hasta ahora?

La incautación se produjo a raíz de información obtenida en el marco del caso «Sierra Bella», tras la revisión de un teléfono perteneciente a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde se hallaron conversaciones con la diputada Cariola.

El Ministerio Público indicó que en dichos chats hay elementos que podrían constituir un presunto tráfico de influencias.

No obstante, posteriormente, trascendió que la diligencia no estaría directamente relacionada con el caso «Sierra Bella», sino con una conversación en la que, presuntamente, la diputada Cariola habría intercedido ante Hassler para favorecer a un empresario amigo en la obtención de una patente de alcoholes.

Sin embargo, este antecedente aún no ha sido confirmado por la Fiscalía, que hasta ahora solo ha ratificado la realización del allanamiento.

Posición del Partido Comunista

Donde la bancada comunista, la diputada Lorena Pizarro declaró que esperan una investigación «rigurosa» que permita esclarecer lo ocurrido y que los resultados sean de conocimiento público.

«No me cabe duda de que la diputada Karol Cariola estará plenamente disponible, como ya lo estuvo su familia en el momento del allanamiento, para responder cualquier pregunta que se le formule», señaló.

A su vez, Pizarro subrayó que «los comunistas, en todas las ocasiones en que se nos ha relacionado con situaciones irregulares, hemos dado la cara y aclarado los hechos».

Tenemos plena certeza de la disposición de nuestra compañera @KarolCariola para colaborar con cualquier investigación que se realice. Sabemos de su transparencia a la hora de trabajar y actuar. Que nada empañe este día compañera, que la llegada de Borjita solo sea felicidad! ❤️ — Lorena Pizarro Sierra (@LorenaPizarroS) March 3, 2025

Por otro lado, el diputado Luis Cuello (PC) criticó duramente al Ministerio Público, afirmando que le resulta «sorprendente» que el allanamiento al domicilio de Cariola se haya realizado el mismo día del nacimiento de su hijo.

«Esto es inaceptable, ofensivo y dirigido. Si no es una maniobra política, se parece mucho a una. Se está tratando de instalar una acusación sin fundamentos, como la idea de que la diputada Cariola habría propuesto crear una clínica para la mujer, lo que no tiene ningún viso de irregularidad», cuestionó.

En tanto, el diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara, advirtió que esta situación representa un «costo de imagen» importante para la institución.

No obstante, señaló que «estamos ante una investigación en curso y, como parte de uno de los tres poderes del Estado, debemos permitir que la justicia haga su trabajo».

Asimismo, confirmó que «hasta ahora todo sigue su curso normal, y el 15 de abril presentaremos nuestras renuncias, según lo previsto».

Por otro lado, las bancadas de oposición descartaron mayoritariamente impulsar una moción de censura contra Cariola y la mesa directiva de la Cámara, considerando que su renovación está próxima.