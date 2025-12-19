¿No hizo la pega? Contraloría revisó el trabajo de Cecilia Pérez en La Florida y ordenó devolver $18 millones por «labores no acreditadas»

Un reporte del portal Ciper reveló que la Contraloría ordenó al municipio de La Florida la devolución de 18 millones de pesos pagados a la exministra de Piñera, Cecilia Pérez, ya que no se pudo acreditar que haya cumplido las labores para las que fue contratada por el exalcalde Rodolfo Carter.

«En enero de 2024, la exministra Cecilia Pérez fue contratada como coordinadora del gabinete del entonces alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. La Contraloría concluyó que los informes del trabajo que hizo la exministra el año pasado, no cuentan con los respaldos necesarios para comprobar que se desempeñó en todas las jornadas laborales de cuatro meses, por lo que pide restituir $18,5 millones», se lee en la presentación del reportaje.

Según consigna Ciper, el ente contralor también pidió que se devuelvan fondos pagados al exmarido y la cuñada de Cecilia Pérez, ambos contratados en la corporación municipal.

«En la municipalidad señalaron que la Contraloría está exigiendo documentos con un estándar superior al habitual para acreditar que se realizaron los trabajos y destacaron que el organismo no cuestionó la labor total de Pérez en 2024, sino solo algunos días repartidos en cuatro meses», apunta la publicación.

Lee el reportaje completo AQUÍ

El Ciudadano