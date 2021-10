No hubo quórum suficiente: Cámara rechazó interpelar al ministro Delgado por crisis migratoria

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la interpelación contra el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, sobre la crisis migratoria que se registra al norte de Chile.

La iniciativa fue rechazada por falta de quórum. Se requerían 52 apoyos, pero los resultados fueron 30 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones.

A pesar del resultado, la diputada Natalia Castillo calificó como “impresentable” la decisión, y aseveró que reingresarán la petición a la Cámara Baja.

“Espero que esta vez estén presentes en la sala”, subrayó.

Impresentable!

Por falta de quórum se rechaza la sesión de interpelación al Ministro Delgado por crisis migratoria en el Norte.

— Natalia Castillo (@ncastilo) October 6, 2021

Cabe destacar que la medida fue impulsada por el diputado del Partido Liberal (PL) Vlado Mirosevic, apuntando a “una política centralista de abandono hacia las regiones del norte”, tras los hechos registrados en contra de migrantes a finales de septiembre en Iquique.

Los ataques contra los migrantes de la zona, terminó con la quema de enseres de los extranjeros que pernoctaban en una plaza de la ciudad, imágenes que recorrieron el mundo y que fue rechazada por los diferentes organismos de seguridad.

“Yo no puedo hacer responsable al ministro del origen del problema, pero sí puedo hacerlo responsable que en lo que está en sus manos, no ha tomado ninguna acción relevante para que esto se haga de la mejor manera, de la manera más ordenada, de la manera más pacífica y eso no lo hemos visto. No han ayudado en nada a los municipios del norte, en nada”, afirmó Mirosevic en ese momento, citado por el portal La Tercera.

La decisión de la interpelación, además, se toma tras una solicitud realizada por los gobernadores de Arica, de Tarapacá y de Antofagasta, quienes presentaron la propuesta al Congreso Nacional.

Gobierno retomará expulsiones de extranjeros

Por su parte, el ministro Delgado anunció queel Gobierno pretende retomar en los próximos días la expulsión de extranjeros, aunque acotó que sería para las personas que cometieron delitos en el país.

“Hemos tomado nota de los fallos anteriores (de la Corte Suprema), sobre todo de los últimos seis meses (…) “En virtud de aquello estamos preparando una expulsión para los próximos días de personas que cometieron delitos en Chile, o personas que conmutaron su pena y están privadas de libertad en Chile por haber sido juzgadas y privadas de libertad en territorio nacional», expresó Delgado, citado por el portal MegaNoticias.

El ministro @RodrigoDelgadoM junto a la ministra @KarlaEnAccion se reunieron con alcaldes y autoridades de la Región de Antofagasta para abordar la situación migratoria y trabajar en nuevas medidas para seguir apoyando el trabajo realizado por las organizaciones regionales. pic.twitter.com/71SG4gXtiW — Min. Interior Chile (@min_interior) October 6, 2021