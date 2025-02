No incluyeron a Rodolfo Carter: Chile Vamos ya definió sus cartas para llegar al Senado por la Región de Valparaíso

El otrora alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quedó fuera de la carrera senatorial en la Región de Valparaíso. Si bien en un principio Carter fue visto como una posibilidad real de competir por un escaño, la coalición Chile Vamos ya definió sus cartas, sin espacio para Carter.

“Si soy candidato al Parlamento, eventualmente será por la Quinta Región. Yo nací en la Quinta Región. Puede ser. Yo nací en el cerro Barón”, aseguró a fines de enero del año pasado, cuando también dejó abierta la opción de ser candidato presidencial».

Desde Renovación Nacional, los candidatos confirmados para la elección parlamentaria son los diputados Andrés Longton y Camila Flores, a los que se suma también María José Hoffmann (UDI), excandidata a gobernadora de la zona; el diputado Andrés Celis (exRN) y Francisco Undurraga (Evópoli).

Por su parte, el diputado Celis ha presionado para que se realicen primarias declarando que «acá tiene que haber primarias, no se puede elegir a los candidatos a dedo o gracias a un negociado”. No obstante, desde RN afirman que la opción de Carter no está contemplada, al menos ocupando un cupo desde el partido.

Igualmente, desde el gremialismo se pone en duda apoyar eventualmente a Carter, ya que esto podría complicar el desempeño de Hoffmann en su camino a la elección, ya que tanto Hoffmann como Carter, no tienen una buena relación.

“Yo he tenido una relación bien distante con ella en el último año, justamente por la forma en que se manejó la elección en Valparaíso. Yo creo que esta región es un monumento al egoísmo en la derecha. Valparaíso se perdió porque no hubo el talento para ponerse de acuerdo en elegir un candidato único de oposición (…). Cuando se eligió al candidato, en este caso la candidata, primero se sacó del camino por secretaría un montón de gente que estaba interesada”, afirmó Carter en una entrevista para radio de la Universidad de Valparaíso.

Desde la vereda de la UDI, sugieren que Carter deberá abandonar la idea de postularse a la primaria presidencial, en caso de buscar un cupo en el parlamento. Sin embargo, esta opción se ve difícil, ya que, el propio exalcalde afirmó el pasado 24 de enero que tiene «un compromiso con que el próximo gobierno de Chile sea distinto a este, sin duda, pero que también aprenda los errores del pasado que la derecha ha tenido cuando llega al gobierno. No podemos volver a tener un gobierno que termine impopular, que termine distanciado de la gente y que al final de su gobierno termine entregándole el poder a la ultraizquierda”.