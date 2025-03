No la dejaron subir al avión: Jetsmart deberá pagar millonaria indemnización a ciudadana venezolana por discriminación

El Segundo Juzgado Civil de Concepción condenó a la aerolínea Jetsmart luego de que una ciudadana venezolana interpusiera una demanda en su contra por la Ley Zamudio. Según denunció la mujer, la empresa le habría impedido abordar un vuelo debido a su nacionalidad.

El hecho ocurrió el diciembre de 2023, cuando Gaby Pineda Chinchilla llegó al aeropuerto de Santiago para abordar el avión que la llevaría a Cúcuta, Colombia, para visitar a su familia. Sin embargo, la situación se complicó debido a que el vuelo tenía una escala en Lima.

Los trabajadores de Jetsmart le pidieron a la mujer y a otros ciudadanos venezolanos documentos que acreditaran su situación migratoria, así como un permiso que les permitiera ingresar a Perú como turistas.

Si bien Gaby Pineda contaba con residencia temporal en Chile, no le permitieron abordar el avión y no le reembolsaron el dinero de su pasaje.

«Nos estuvieron todo el rato diciendo que alguien iba a venir a atendernos, que alguien iba a venir a ayudarnos, y eso no fue así. El avión partió y nos quedamos allí hasta que nos dieron una respuesta oficial de que no íbamos a poder abordar el avión porque no contábamos con una visa de turismo o una visa definitiva», señaló la mujer en radio Biobío.

«Fueron lágrimas, impotencia, después de eso llamaron a la PDI para que nos sacaran de la sala de embarques y yo me sentí terrible (…) Ese sentimiento no se lo deseo a nadie», agregó.

Una millonaria indemnización

Tras el humillante episodio, la mujer presentó una demanda ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, la cual derivó en una condena contra Jetsmart tras acreditarse que efectivamente hubo un acto de discriminación.

El fallo obliga a la empresa a pedir disculpas a la víctima, reembolsarle el pasaje y cancelar las costas del juicio. Además deberán pagarle una indemnización de $1.625.000.

En tanto, desde Jetsmart emitieron un comunicado lamentando la situación y anunciando que cumplirán la sentencia, además de iniciar una revisión de los procedimientos para evitar que se repitan situaciones como esta a futuro.