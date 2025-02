No leyó la propuesta: Revelan que concejala UDI de San Joaquín se abstuvo de votación para presupuesto destinado a madres de la comuna

Este martes 4 de enero, el Concejo Municipal de San Joaquín, se reunió como todos los meses para discutir la distribución de presupuestos de la comuna. El Concejo que preside el alcalde Cristóbal Labra, sesionó esta semana la destinación de presupuesto para el programa de acompañamiento familiar. Una iniciativa de la cual, la concejala Carolina Calderón, decidió restarse.

El programa de acompañamiento familiar integral, es una iniciativa del gobierno, para apoyar a madres en el cuidado de niños y niñas. Es por esto que, para que el programa sea una realidad, fue necesaria la aprobación de su presupuesto en el Concejo. La votación contempló la destinación de un presupuesto de $151.371.800 en total para el programa. Todo esto producto de un convenio con la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la asignación del Fondo de Solidaridad e Inversión Social.

Sin embargo, la concejala de la UDI, decidió no participar de la votación, ya que no leyó la propuesta enviada por el Concejo Municipal.

“Me voy a abstener por esta vez. No es en contra de los vecinos, ni nada de eso, pero no alcancé a leer todo el material y no estoy clara con toda la información”, dijo Carolina Calderón.

En la misma instancia, el Concejo cuestionó la decisión ya que el documento del programa había sido enviado dos días antes. Por su parte, Calderón se defendió diciendo que el archivo no le había llegado a tiempo y que recién lo había recibido esa mañana. Por su parte, la concejala Ingrid Feliu del Partido Republicano, también se abstuvo de votar el programa.

El alcalde Cristóbal Labra, reaccionó a esto en la reunión del Concejo Municipal, y llamó la atención a la concejala Calderón.

“No puede ser concejala. Tiene que haber llegado la información como corresponde, igual que a todos. A a lo que usted se está absteniendo es al funcionamiento de los programas. Solo para que quede claro”, respondió el alcalde Labra.

El alcalde Cristóbal Labra, decidió terminar la votación con los 6 votos a favor y las 2 abstenciones de Calderón y Feliu. También recordó que el programa es una iniciativa del gobierno y que abstenerse impide destinar fondos a este tipo de ayuda.