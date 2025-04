«No me arrepiento de nada»: La reacción de Claudio Crespo a la difusión de videos que confirman su actuar en el estallido social

El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusó el pasado martes al Ministerio Público de haber filtrado a los medios de comunicación los registros de su cámara corporal, los cuales exhiben su comportamiento durante las manifestaciones del estallido social de 2019.

A pesar del contenido de los videos, Crespo declaró que no siente remordimiento por su actuar en dichas protestas.

Los registros fueron dados a conocer el lunes por Ciper y forman parte del juicio en su contra, donde se le imputa haber disparado perdigones y cegar a Gustavo Gatica. En las imágenes se evidencian abusos verbales y conductas agresivas hacia personas detenidas.

En uno de los fragmentos, Crespo amenaza a un manifestante con “sacarle los ojos”, mientras que en otro desestima la preocupación de un compañero por una persona en llamas, respondiendo: “Que se queme, el culiao. Qué te preocupai de hueás”.

Según Crespo, los videos forman parte de los antecedentes judiciales y fueron grabados con su cámara GoPro. “Esto fue filtrado desde acá, desde los tribunales. No tengo pruebas, pero debió ser la Fiscalía, el INDH o el CDE —aunque de este último lo dudo—. Lo que hicieron fue mostrarle estos registros al público, sacándolos de su contexto”, aseguró.

Además, indicó que estos materiales han estado en poder del Ministerio Público, y en particular de los fiscales Ximena Chong y Francisco Ledezma, desde diciembre de 2019. “Han tenido tiempo suficiente para actuar si consideraban que había delito”, sostuvo.

En relación con su comportamiento durante las detenciones, Crespo reiteró no sentirse culpable: “No me arrepiento de nada. Camino con la frente en alto. No he matado a nadie, jamás disparé munición letal. Estoy tranquilo y quienes deben juzgarme son los jueces, no la prensa”.

Finalmente, afirmó que no cree que los videos afecten la percepción que sus seguidores tienen de él. “La mayoría de los chilenos que me apoyan, lo seguirán haciendo. Un video con algunas frases no cambia eso”, concluyó.