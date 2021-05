“No me queda más que agradecer el trabajo que hizo Don Juan Sutil”: La repuesta de Paris ante polémica de ventiladores donados por la CPC dados de baja

El ministro de Salud, Enrique Paris, agradeció este lunes al empresario Juan Sutil, por su “donación” ventiladores para atender la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19.

“A mí como ministro de Salud no me queda más que agradecer el trabajo que ha hecho Juan Sutil y la Confederación para la Producción y el Comercio”, dijo el ministro durante su presentación del balance del Covid-19.

Las declaraciones las dio el ministro, luego de que se diera a conocer que de las 515 máquinas “donadas” por el empresario y líder de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC),actualmente sólo 32 de estos se encuentran disponibles para su uso, debido a su mala calidad.

“Creo que es muy importante el aporte que ellos hicieron y no solamente en el tema de los ventiladores, ellos además hicieron llegar al Ministerio de Salud, equipos de protección personal en gran cantidad y también contribuyeron enormemente al estudio en fase clínica 3 de la vacuna contra el coronavirus (…) Sólo agradecimientos, sólo mi respeto y sólo el hecho de que ellos hayan contribuido con el sistema público de salud, logró salvar muchas vidas”, afirmó Paris

«Tenemos que destacar esa labor, esa consciencia social-empresarial que nos ayudó a salir adelante en épocas que había mucha necesidad”, acotó el secretario de Estado.

“De los ventiladores que fueron verificados por Sanidad Naval, solo existe la posibilidad de disponibilizar, en algún momento, 49 equipos marca Eternity (Beijing Medlink) modelo SH200, de uso solo para transporte o urgencias, los cuales solo se recomienda ser entregados a establecimientos que dispongan de personal altamente capacitado en ventilación mecánica, además de disponer de una empresa en Chile que pueda entregar un soporte técnico, ya sea de repuestos y capacitaciones a personas, clínico y técnico. No obstante, en las bodegas del Ministerio de Salud (Minsal) se encuentran identificados como no operativos y no aptos para uso en pacientes”, informó La Tercera.

Según el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, la gran mayoría de los ventiladores fuero distribuidos a distintos centros de salud, con el fin de tomar “las medidas, para ir satisfaciendo las necesidades que la pandemia demandaba”.

De acuerdo con La Tercera, la adquisición de los equipos costó $10.000 millones, no obstante – y a diferencia de lo que dice Dougnac – la mayoría de los ventiladores permanecer en bodegas, con un rótulo que advierte la prohibición de ser ocupados.

Investigación en el Congreso para “esclarecer responsabilidades”

Tras las declaraciones de Dougnac, los parlamentarios falangistas anunciaron que pedirán una Comisión Investigadora para que se indague “en las responsabilidades administrativas y políticas de todos los intervinientes en el proceso de compra, así como de otros órganos o autoridades de Gobierno que contribuyeran a su adquisición”.

“343 ventiladores ni siquiera fueron despachados a la red asistencial por haberse considerado como poco confiables. Esto es un gran fiasco, que amerita una investigación para determinar las consecuencias y todos los hechos que rodearon esta operación de la CPC”, aseguró el diputado, Matías Walker, citado por el portal La Tercera.

Otros diputados calificaron como un “fiasco” o una “burla” para el pueblo chileno por la irresponsabilidad del MINSAL, debido a que la mayoría de los ventiladores adquiridos tengan “prohibición de uso”.

“¿Cómo es posible que hoy el grueso de esa entrega tenga prohibición de uso? Es gravísimo, estamos hablando de un tema sanitario que ha mantenido al país por más de un año en una difícil situación. Esperamos aclarar todos los hechos en una comisión investigadora que esperamos conformar a la brevedad”, cerró respecto a la solicitud que cuenta también con el respaldo del subjefe de la bancada, Gabriel Silber y el Jefe de Bancada Daniel Verdessi.

Memes y rcíticas inundaron las redes sociales

Luego de las declaraciones de Paris sobre el escándalos de los ventiladores donados por la CPC las y los ciudadanos se manifestaron su indignación a través de las redes sociales.

Qué horrible todo esto!



El ministro Paris en su homenaje a Juan Sutil, perdió la poca vergüenza y decencia que le quedaba. pic.twitter.com/mQzNBKmzBD — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) May 31, 2021

Es muy grave! no hay pais digno que pueda tolerar esto más! NO puede tolerarse la conducta criminal de sostenida de #Paris @DrEnriqueParis y el responsable, #Piñera!, la #salud de las personas está primero. o enfermo, Tiene que responder ante la #justicia ya. #Chile #COVID19 https://t.co/OLEQM2x6KI — Pau_Li (@210_pau) May 31, 2021

Gracias de que?? X las chatarras de ventilación o X los insumos q aportaron? Dónde estaba el @GobiernodeChile q no tenía inplementos médicos en los servicios de salud?

Y cuantas veces París desmintió al personal d la salud, cuándo decían q no tenían implementos.#ChileDesperto https://t.co/4FEbbvep4F — Alexander Muñoz (@alexanderemp) May 31, 2021

La ciudadanía recordó las veces en que el titular de Salud desmintió a los trabajadores cuando denunciaban que no contaban con implementos suficientes para atender la emergencia.

Es evidente que el ministro Paris no está en condiciones de seguir liderando los esfuerzos por combatir la pandemia. Ha perdido toda legitimidad y su actuar lo ha terminado hundiendo. Es momento de repensar la estrategia y construir un ente plural con capacidad real de decisión. https://t.co/765qbbGD71 — Claudio Nash (@cnashr) May 31, 2021

París en la voceria… Qué xuxa?! Ahora quiere que le tengamos lástima? Sale pa allá…. pic.twitter.com/cUohgsl4xn — Caro Fimmel (@chucaraperez) May 31, 2021



Asimismo, cuestionaron de la “emoción” que manifestó al hablar sobre el tema de los ventiladores, y no para referirse los más de 30.000 fallecidos por Covid-19 que registra el país desde el inicio de la pandemia.