«No nos dejan reabrir y no tenemos ningún tipo de ayuda del Gobierno», denuncian gastronómicos de Rapa Nui

El turismo es el motor económico de Rapa Nui, pero desde marzo ha debido enfrentar la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus con estrictas medidas sanitarias, sin ingreso de extranjeros, cierre de hoteles, restaurantes y agencias de turismo.

Esto llevó a que desde hace poco más 4 meses, no se registren caos positivos de COVID-19 en este territorio.

A pesar de que se retomaron las clases presenciales en los colegios y las actividades deportivas, los restaurantes de Rapa Nui permanecen cerrados, afectando a los propietarios y el personal que labora en estos establecimientos.

“Estamos viendo que en varias comunas de Santiago pueden reabrir los restaurantes desde el miércoles y acá llevamos casi cinco meses sin casos y no podemos reabrir, no nos dejan reabrir, no tenemos ningún tipo de ayuda del Gobierno ni del pro empleo que realiza el alcalde”, indicó Ruth Pakomio, vocera de la Agrupación de Bares y Restaurantes de Rapa Nui en declaraciones ofrecidas a El Ciudadano.

“Tenemos que seguir pagando imposiciones, sueldos, algunos se acogieron a la suspensión de pacto de contrato y otros no. Estamos apena sobreviviendo con delivery y necesitamos reabrir por último para generar un retorno para pagar los gastos y la mano de obra para poder sobrevivir, acotó.

Los integrantes de este sector indicaron que han tratado de dialogar tanto con Seremi como con el alcalde Pedro Pablo Edmunds Paoa, para ofrecerles un protocolo recomendado por el Ministerio de Salud para que se les permita retomar sus actividades bajo la nueva normalidad, pero denuncian que no han sido escuchados y no se les ofrece una respuesta sobre el motivo por el cual deben seguir cerrados.

“Esta situación está provocando que muchos establecimientos deban cerrar sus negocios para siempre y los que aún seguimos trabajando no producimos ventas suficientes que permitan sostenernos en el tiempo; Así como además por ser una zona exenta de IVA, no contamos con ninguno de los beneficios entregados por el gobierno como créditos o bonos ya que no podemos acreditar renta”, plantearon en una declaración pública.

También señalaron que la carga comercial de mercancías está llegando a través de vuelos charter pagados por la Cámara de Comercio, lo cual ha encarecido el valor de todos los productos, “y ante esto el gobierno no ha tomando ninguna medida para subsidiar como apoyo a los residentes de esta ínsula”.

“Solicitamos a los medios de comunicación su apoyo en difundir nuestra realidad, ya que estamos aislados y abandonados por nuestras autoridades que no nos ofrecen mayor apoyo ni escuchar nuestras peticiones”, subrayaron.

En el texto plantearon que el comercio informal en Rapa Nui ha proliferado de forma incipiente, debido a la necesidad de reinventarse para poder subsistir en medio de la pandemia, y que estos emprendimientos cuentan con el apoyo municipal que publicita sus ferias y les proporciona espacios para reunirse a vender sus productos, entre ellos comida.

Por tal motivo afirman que no entienden este “doble estándar de las autoridades locales en permitir este tipo de comercio gastronómico informal y castigar a los restaurantes establecidos que contamos con los permisos necesarios para trabajar y que debemos permanecer cerrados, pero seguimos pagando nuestros arriendos, créditos, cotizaciones previsionales de nuestros trabajadores, entre otros”.

También denunciaron que enviaron una carta al municipio solicitando el no pago de patente por el período de segundo semestre y aún no reciben ningún tipo de respuesta.

Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Turismo, Andrea Wolleter, declaró a Bio Bio Chile que aún no hay fecha para retomar el turismo en Rapa Nui

