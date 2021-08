«No queremos una ultraderecha que agravie, ofenda y discrimine al Pueblo Mapuche»: Parlamentarios del PC expresaron su respaldo a Machi Francisca Linconao

Parlamentarios y parlamentarias del Partido Comunista de Chile, encabezados por su jefa de bancada, diputada Karol Cariola, llegaron hasta el edificio del ex Congreso Nacional para reunirse con los constituyentes del PC Marcos Barraza y Valentina Miranda, y entregar su total respaldo a la Machi Francisca Linconao, esto, a raíz de diversas muestras de racismo, discriminación y violencia que ha debido enfrentar y en especial, un ataque verbal ocurrido el viernes recién pasado en las afueras de este espacio donde se desarrolla la Convención Constitucional.

Al respecto, el constituyente Marcos Barraza indicó que “venimos a apoyar con toda nuestra fuerza y energía a la Machi Francisca Linconao frente al racismo, las vulneraciones de derecho que ha experimentado al interior de la Convención Constituyente y que están alimentando un discurso racista fuera de esta convención constituyente y en el país”.

Sobre los hechos ocurridos el día viernes, Barraza señaló que este ataque verbal perpetrado por un grupo de diez personas no fue al azar, sino que “la agredieron por ser mapuche, por ser autoridad ancestral, por ser una luchadora social y por haberse enfrentado al estado de Chile frente a los horrores que este ha cometido hacia el pueblo mapuche. Queremos rescatar que la Machi es una autoridad ancestral, una representante de su pueblo mapuche, la Machi es una persona mayor y lo que está haciendo este discurso racista la daña profundamente a ella, a su pueblo y a su cosmovisión”.

En ese sentido, Barraza afirmó que la Machi cuenta con el respaldo de las bancadas parlamentaria y constituyente del PC para todas las acciones que desee iniciar para frenar esta oleada racista y discriminatoria.

“Constituyentes y parlamentarios y parlamentarias del Partido Comunista de Chile brindamos todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y la vamos a acompañar en todas las acciones sean éstas a través del reglamento de ética de la Convención Constituyente o en instancias judiciales para que terminen con las injurias, las calumnias y los insultos. No queremos racismo, no queremos una ultra derecha que ofenda y agravie al pueblo mapuche”, aseveró el constituyente del PC.

Por su parte, la diputada Cariola destacó la figura de la Machi al interior de la Convención y como autoridad ancestral, rechazando toda acción de odio y de discriminación en su contra.

“El que la machi esté en esta Convención Constitucional no solo dota a este espacio de mayor legitimidad, sino que de mayor representación; el pueblo mapuche ha estado excluido por muchos años de los espacios de definición y que una autoridad ancestral, que por lo demás quiero volver a recordar que fue electa con la primera mayoría dentro de los escaños reservados, tiene toda la legitimidad, la fuerza y el respaldo para estar presente en este espacio, lo cual hace inaceptable todas esas acciones de odio, de incitación al odio por lo demás, de racismo y de discriminación que la machi ha tenido que enfrentar en este espacio”, sostuvo Cariola.

La parlamentaria hizo un llamado a avanzar en procesos de transformación cultural y en la forma de relacionarnos con los pueblos originarios, haciendo eco de las demandas surgidas en el estallido social y que dieron el pie a esta Convención que redactará la nueva constitución para Chile.

“Creemos que las acciones de algunos constituyentes, las acciones de las personas que afuera de la Convención el día viernes la insultaron, la atacaron, la hostigaron y la maltrataron, no corresponden, es por eso que hoy día no solo queremos hacer un acto de apoyo, sino que además queremos hacer un llamado a que todos y todas quienes hacen parte de esta institucionalidad, pero también aquellos que no, empecemos a avanzar en procesos de transformación y de cambios culturales respecto de la forma de relacionarnos con los pueblos indígenas y en particular, con la machi Francisca Linconao como la única autoridad ancestral, la única autoridad espiritual del pueblo mapuche que hoy día está representando a su pueblo en esta Convención Constitucional”, agregó la diputada comunista.

“Estamos disponibles a apoyarla en todas las acciones que ella decida emprender para que esto termine, por eso hoy día decimos con toda la fuerza; por una Convención sin discriminación y sin racismo, todo nuestro respaldo, nuestro cariño y nuestro respeto a la Machi Francisca Linconao y por supuesto, a su presidenta Elisa Loncón. Además, queremos ser sumamente respetuosos de la autonomía que sin lugar a dudas la machi, su pueblo y las y los convencionales tienen para poder llevar a cabo las acciones”, concluyó Cariola.

En tanto, la Machi y constituyente Francisca Linconao tuvo palabras de agradecimiento para quienes han solidarizado con ella ante estas situaciones y consultada sobre una posible protección policial indicó que “solamente les voy a pedir que estén más allá, a una cuadra o dos cuadras para que estén viendo lo que está pasando porque yo salgo y entro y los carabineros están amontonados en la puerta, entonces, pido que también estén viendo lo que está pasando en la calle”.

Por último, la autoridad ancestral tuvo palabras para su pueblo mapuche, indicando que “saludo a todo mi wallmapu, por causa de ellos estoy acá”.

En esta actividad de apoyo y solidaridad estuvieron presentes además las diputadas Camila Vallejo y Marisela Santibáñez, el diputado Boris Barrera (subjefe de bancada) y la constituyente del PC Valentina Miranda.