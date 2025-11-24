No se atreve a debatir: Kast desaparece de los debates que son suspendidos uno a uno

Son diversos los canales que abren sus espacios para que los candidatos le hablen directamente a la población que desean gobernar los próximos 4 años, pero Kast decidió que esto no es para él.

Si bien en un comienzo se veía motivado por conversar en diversos paneles, cuando llegó la segunda vuelta soltó las riendas y decidió tomar el camino de apuntar con el dedo desde su vereda, y no confrontar a sus adversarios de frente.

Primero fue el caso del debate de Megavisión, que iba a tomar lugar el pasado domingo durante la noche junto a Jeannette Jara. La expectación era alta, ya que iba a ser el primer cara a cara que tendrían desde Primera Vuelta.

Pese a que la candidata de la centroizquierda confirmó su presencia, el republicano no confirmó su participación. Ante su ausencia, argumentó: “La discusión hoy día, a nivel de las candidaturas, es si uno va a ir o no va a ir a un debate, ese es el nivel. Entonces, yo digo, si ya la gente nos conoce…”

Pero no es el único espacio del que se ha restado para contrastar ideas. La entrevista de Mosciatti es uno de los espacios que más esperan los televidentes al momento de una campaña presidencial. Parisi, Ominami, Matthei, Artés, Mayne-Nicholls, Kaiser y Jeannette Jara han sido parte de esta entrevista, que están publicadas en YouTube para que todos puedan verlas. Kast también se retiró de este espacio. El estilo mordaz del periodista pudo poner en jaque al candidato, que justifica sus ausencias por “recorrer” Chile.

A esta lista de eventos se suma la noticia de este lunes: el programa «Las dos caras de La Moneda», presentado por Don Francisco, se cancelará. Esta decisión se debe a la nueva inasistencia del candidato Kast.

La ausencia no solo impide la emisión del programa, sino que, además, representa una falta de respeto para Don Francisco y el fin de este espacio justo antes de la Teletón, evento que tradicionalmente busca la unidad entre candidatos de la oposición.

Una frase que engloba toda la estrategia de José Antonio Kast, es la que dijo cuando descartó ser parte de otros debates que no sean ANATEL y ARCHI (casi obligatorios a estas alturas): “Pueden haber consultas… Pero no hay respuestas”.

No hay respuestas para Jeannette Jara, para los periodistas, y aún más grave: para las mismas personas que piensan votar por él. En el pasado su slogan de campaña era “Atrévete con Kast”. Hoy reemplazó el atrevimiento por pereza y precaución de entrar a debates donde históricamente sale perdiendo.

Para la ciudadanía pueden haber consultas en un gobierno de Kast, pero, como ya ha sido reiterativo al respecto, no habrá respuestas.

El Ciudadano