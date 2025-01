¿No será mucho?: Carabineros saca de circulación a una carroza fúnebre que se dirigía a un servicio funerario

Esta mañana, mientras Carabineros llevaba a cabo un control de tránsito en San Ramón, una carroza fúnebre fue sacada de circulación por no tener al día el permiso de circulación. La carroza se dirigía en ese momento a realizar un servicio funerario.

El polémico hecho ocurrió en la Avenida Santa Rosa, una de las principales arterias de la zona sur de Santiago. Al momento de la detención, se le pidió al conductor presentar los documentos del vehículo, los cuales estaban al día. Sin embargo, el permiso de circulación de la carroza se encontraba en su poder.

Ante esto, Carabineros le dio 15 minutos para poder llamar a su superior y que le enviara el documento actualizado. Pero, no logró presentarlo a tiempo y la carroza fue sacada de circulación. Por la insólita situación, el conductor dijo que “los minutos que me dieron, no sé si estarían tan apurados, pero lamentablemente fueron como tres minutos. No fueron los 15 minutos que me dijo Carabineros”.

Todo esto ocurrió mientras el Matinal de Chilevisión, transmitía en vivo toda la fiscalización. El capitán a cargo del control de tránsito, dijo sobre la detención “según la ley de tránsito, los documentos deben estar a la vista en todo momento“.