No solo fue Dominga: Piñera invirtió en otros 10 proyectos mineros durante su primer gobierno

Hace un mes un reportaje de Ciper y La Bot reveló la controversia en torno a la compraventa de la minera Dominga por parte de la familia del Presidente Sebastián Piñera a su amigo, Carlos «Choclo» Délano, en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas en 2010.

La investigación que se dio en el marco de los Pandora Papers, derivó en una acusación constitucional, que fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones.

✅ Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la #AcusaciónConstitucional contra el Presidente @sebastianpinera.



Pasa al @Senado_Chile, que debe decidir como jurado. pic.twitter.com/WPx4RNQimR — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 9, 2021

De este modo, el libelo acusatorio, deberá ser analizado y votado por el Senado, donde la oposición necesitará 29 votos favorables para aprobar el juicio político contra el mandatario.

Asimismo, Piñera deberá afrontar una investigación de parte de la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho y soborno, en el marco de compraventa de la minera.

En la investigación de los Pandora Papers se revela que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

La operación, se concretó en Chile, con un acta de 14 millones de dólares, mientras que otra operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

Sigue leyendo: Pandora Papers: Piñera aplica el modus operandi de Pinochet para ocultar su fortuna en paraísos fiscales

Las huellas de la transacción, que involucra los negocios de la familia del Presidente de la República y del empresario Carlos Délano, condenado por evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el Caso Penta, se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos de Pandora Papers.

En los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ,se detalla que en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto total de US$ 152 millones.

Durante la transacción se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, cuyo último habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión. Además, los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Otros 10 proyectos mineros

Adicional a Dominga, Piñera figura como inversionista de 10 proyectos mineros durante su primer Gobierno, en el período comprendido entre 2010-2014.

Según reveló Ciper, el actual mandatario y su familia contarían con acciones en Imán, Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar y Central Andes.

A pesar de que la mayoría de los proyectos – dirigido en especial al oro, cobre y hierro – no lograron tener éxito, algunos se mantiene vigentes.

.Según publicó Ciper , a fines de 2010, durante el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera, n grupo de inversionistas, entre los que estaban los Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, inició las negociaciones para adquirir el proyecto minero “Imán”, ubicado al sur de Vallenar.

«Si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo”, planteó el medio, detallando que se pagaron US$ 13 millones poco después de que el vendedor, Arnaldo del Campo, fuera nombrado por el propio Presidente Piñera como su representante en el directorio de Enami, empresa estatal dedicada al fomento de la pequeña y mediana minería.

“Los Piñera Morel participaron en la compra de un proyecto minero cuyas negociaciones iniciales coinciden con el nombramiento del vendedor como representante del Presidente Piñera en el directorio de la empresa pública del mismo rubro”, puntualizó el Centro de Investigación Periodística.

Sin embargo, el proyecto que más llamó la atención fue el de Minera Cóndor, el cual recibió la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para buscar cobre en Cajón del Maipo en 2013.

Ciper – que estuvo involucrada en los documentos revelados en los denominados a Pandora Papers -, recalcó que esta zona cuenta con protección ambiental, no obstante, recibió la venia de siete seremis para ponerse en marcha.

Unos días antes de que Piñera dejara la presidencia en 2014, la minera recibió la luz verde, no obstante el proyecto no prosperó.

«Como es de público conocimiento, el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde el año 2009. La familia Piñera Morel tuvo una participación minoritaria indirecta en Geoactiva, un fondo de exploración minera con una variedad de proyectos, cuya gestión estaba en manos de Minería Activa SA, empresa en la que, reiteramos, la familia Piñera Morel no tiene ninguna participación en su administración. Y el Presidente Piñera no participó en la autorización de la exploración minera. Geoactiva nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto por el que se consulta, ni utilizó el permiso. A mayor abundamiento, se nos ha informado que ese proyecto no se concretó, ni se utilizó el permiso», informó el Palacio de La Moneda a Ciper.

Hasta los momentos, Ciper señaló que Piñera tendría alguna inversión en otras empresas mineras, no obstante, son empresas pequeñas.

La familia de Piñera, además, invirtió en proyectos mineros a través de tres vehículos de inversión: Geoactiva, Minería Activa Uno y Minería Activa Dos, cuyos fondos fueron usados para la inversión de otros proyectos como Cóndor, Filipinas o Indiana.

Todos los proyectos, refiere la investigación, iniciaron durante su gestión como presidente en 2010.

Filipinas, por su parte, fue creada en octubre de 2010 y se constituyó la sociedad Minera Activa Tres.

Para poder inyectarle más recursos, este proyecto creó dos fondos de inversión, de los cuales, en ambos participó la familia Piñera y en ambos eran los inversionistas más importantes.

Filipinas Uno, el primer fondo, tenía participación a través de Minería Activa Uno, que tenía el 100% de las cuotas, mientras que Filipinas Dos participaba a través de Inversiones Odisea.

Otro de los casos es la Minera Indiana. En este proyecto – detalla la investigación – participó la familia de Piñera como participantes mayoritarios.

La sociedad Minera Indiana Limitada se constituyó el 28 de diciembre de 2011 con los accionistas Minería Activa Uno y el Fondo de Inversión Privado Indiana.

Por otra parte – detalla el portal El Mostrador – la familia Piñera Morel compartió inversiones en Oro Atacama con empresarios como Isidoro Quiroga y Nicolás Ibánez, ex dueño de los supermercados Líder.

Cabe recordar que Indiana vende mineralización a Enami, y Filipinas, extrae hierro, cobre y oro en Atacama.

Fuertes reacciones contra Piñera

Tras la investigación de CIPER, uno de los primeros que salió a repudiar el hecho fue el diputado Gonzalo Winter (CS) quien aseveró que, a pesar de estos datos, desde el Palacio de La Moneda se están encargado de desprestigiar la acusación constitucional contra el mandatario.

“El presidente Piñera establece permanentemente negocios que le generan un tremendo, abierto y explícito conflicto de interés”, agregó el parlamentario del Frente Amplio, citado por el portal BioBio.

Cabe destacar que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el mandatario chileno, por la compraventa millonaria del proyecto minero Dominga.

Próximos pasos de la acusación constitucional

La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado -donde se requiere un quórum más alto de dos tercios- apenas unos días antes de las elecciones del 21 de noviembre.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social.

Tras la aprobación, la acusación deberá ser vista por el Senado, por lo que desde la Cámara se debe conformar una comisión, integrada por tres diputados, que serán los encargados de sostener dicha acusación.

En el intertanto, el Mandatario queda inhabilitado para salir del país, a la espera de lo que resuelva el pleno de los senadores, que deberán actuar ahora en calidad de jueces, para ponderar los méritos de la acusación.

Sigue leyendo: «No nos vengan a pautear»: Tras discurso en Enade 2021, Constituyentes exigen a Piñera no inmiscuirse en rol de la Convención