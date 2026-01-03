«Normas actuales son insuficientes»: Diputados aprueban en general proyecto que protege cielos con valor para la observación astronómica

Iniciativa, aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, plantea restricciones y definiciones claves, como la delimitación de áreas astronómicas y la creación de zonas de exclusión especial.

«Normas actuales son insuficientes»: Diputados aprueban en general proyecto que protege cielos con valor para la observación astronómica
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general, el proyecto (boletín 17754) que establece medidas de protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación para observación astronómica.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), con el propósito de resguardar las condiciones óptimas de observación astronómica en el norte de Chile, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

Para esto, el proyecto plantea restricciones y definiciones claves, como la delimitación de áreas astronómicas y la creación de zonas de exclusión especial. En esa línea, el diputado González advirtió que las normas actuales «son insuficientes e inútiles» para proteger la labor del Observatorio Paranal, esto, respecto a la magnitud que se exige para sobrepasar el límite.  

Además, el parlamentario explicó que la observación astronómica no sólo se puede alterar por la contaminación lumínica, sino también por turbulencias, vibraciones y polvo en suspensión.

Puso como ejemplo de esto el proyecto INNA de AES Andes, para generar hidrógeno y amoniaco verde, el cual considera torres eólicas que «generarían turbulencias que afectarían un cielo y aire estables para la astronomía», recalcó.

Por otra parte, detalló que la propuesta legal establece un perímetro de protección de 70 kilómetros, lo que no quiere decir que no se puedan realizar otro tipo de proyectos de inversión.

Además, fija que la observación astronómica no se realice con fines bélicos y que se respete, por ley, el porcentaje actual de 10% destinado a tiempo de observación para científicas y científicos chilenos.

La comisión fijó como plazo para indicaciones hasta el lunes 5 de enero. La idea es comenzar la votación en particular el miércoles 7 de enero.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Contaminación lumínica amenaza el cielo astronómico de la Región de Coquimbo

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Jara corrige dichos sobre INNA en Antofagasta: “Proteger nuestros cielos es cuidar un tesoro natural, científico y cultural”

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Teresa Paneque responde a críticas: “La ciencia y la política siempre han ido de la mano”

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Current Regulations Insufficient: Lawmakers Endorse Bill to Safeguard Skies Valuable for Astronomical Observation

Hace 20 horas
Absalón Opazo

Jeannette Jara Clarifies Remarks on INNA Hydrogen Project in Antofagasta: "Protecting Our Skies Means Safeguarding a Natural, Scientific, and Cultural Treasure"

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

“Ambientalmente fuera de servicio”: Balance Ambiental 2025 de Terram

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Teresa Paneque y el “Oscar” de la ciencia: El importante logro de la astrónoma chilena por su excelencia en comunicación

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Chilean Astronomer Teresa Paneque Awarded Prestigious 'Oscar' of Science Communication in Washington

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Light Pollution Poses Threat to Coquimbo's Astronomical Skies

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano