«Normas actuales son insuficientes»: Diputados aprueban en general proyecto que protege cielos con valor para la observación astronómica

Por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, en general, el proyecto (boletín 17754) que establece medidas de protección de los cielos en áreas con valor científico y de investigación para observación astronómica.

La iniciativa se originó en una moción impulsada por el diputado Félix González (Partido Ecologista Verde), con el propósito de resguardar las condiciones óptimas de observación astronómica en el norte de Chile, reconocido internacionalmente por la calidad de sus cielos nocturnos.

Para esto, el proyecto plantea restricciones y definiciones claves, como la delimitación de áreas astronómicas y la creación de zonas de exclusión especial. En esa línea, el diputado González advirtió que las normas actuales «son insuficientes e inútiles» para proteger la labor del Observatorio Paranal, esto, respecto a la magnitud que se exige para sobrepasar el límite.

Además, el parlamentario explicó que la observación astronómica no sólo se puede alterar por la contaminación lumínica, sino también por turbulencias, vibraciones y polvo en suspensión.

Puso como ejemplo de esto el proyecto INNA de AES Andes, para generar hidrógeno y amoniaco verde, el cual considera torres eólicas que «generarían turbulencias que afectarían un cielo y aire estables para la astronomía», recalcó.

Por otra parte, detalló que la propuesta legal establece un perímetro de protección de 70 kilómetros, lo que no quiere decir que no se puedan realizar otro tipo de proyectos de inversión.

Además, fija que la observación astronómica no se realice con fines bélicos y que se respete, por ley, el porcentaje actual de 10% destinado a tiempo de observación para científicas y científicos chilenos.

La comisión fijó como plazo para indicaciones hasta el lunes 5 de enero. La idea es comenzar la votación en particular el miércoles 7 de enero.

El Ciudadano