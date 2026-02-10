Nueva alianza Chile-Colombia impulsará la inteligencia artificial y la supercomputación en Latinoamérica

Con la firma de un Memorándum de Entendimiento, Colombia y Chile dieron el vamos a una alianza estratégica en Ciencia, Tecnología e Innovación con énfasis en inteligencia artificial y supercomputación.

La articulación busca avanzar hacia la soberanía tecnológica y el fortalecimiento de capacidades digitales en la región, según explicó el viceministro colombiano de Transformación Digital, Andrés López.

«Colombia y Chile avanzan, de manera conjunta, en una agenda de inteligencia artificial ética y responsable, alineada con las Declaraciones de Santiago, Montevideo y Cartagena de Indias, que establecen principios comunes para una IA centrada en los derechos humanos, la diversidad cultural, la equidad y la transparencia en el uso público de la tecnología. Este Memorándum es un paso más en esa visión», agregó el ministro López.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Aldo Valle, resaltó que «la inteligencia artificial, en especial los modelos de lenguaje, se han consolidado como un pilar clave para el progreso de nuestras naciones. Disponer de capacidades propias en este campo resulta hoy indispensable para fortalecer la soberanía tecnológica, ampliar la autonomía y promover un desarrollo alineado con la identidad regional, orientado al bienestar colectivo».

¿Qué dice el acuerdo?

El Memorándum establece que Colombia y Chile se comprometen a unir esfuerzos para impulsar la creación de una red regional de supercomputación, que facilite el intercambio de recursos, conocimientos y capacidades para el desarrollo de proyectos de alta complejidad computacional.

También, se pone como objetivo promover la creación y consolidación de Centros de Excelencia en inteligencia artificial, fomentando su uso ético y responsable en el sector gubernamental, y garantizando criterios de transparencia, seguridad y equidad.

Asimismo, se propone desarrollar, de manera conjunta, un modelo de lenguaje que fortalezca las capacidades tecnológicas regionales en inteligencia artificial.

Además, la cooperación contempla otras acciones: Intercambio de investigadores, expertos técnicos y estudiantes; desarrollo de programas de formación especializada, cursos y seminarios en inteligencia artificial y supercomputación; uso compartido de infraestructuras de investigación y servicios tecnológicos especializados; y coordinación de posiciones comunes en foros internacionales de tecnología e innovación.

Un acuerdo que marca el rumbo digital de la región. Colombia y Chile dan un paso histórico para construir soberanía tecnológica en inteligencia artificial y supercomputación, con capacidades propias y una visión latinoamericana del desarrollo.



