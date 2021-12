Nueva denuncia contra el Partido de la Gente: Militantes exigen transparentar dineros por venta de merchandising

Militantes y exintegrantes del Partido de la Gente (PDG) denunciaron a la organización por la falta de transparencia en la rendición de gastos derivados de las ventas de merchandising al interior de la colectividad.

Los militantes del PDG acusaron que las ganancias de las ventas de poleras, banderas, tazones y chapitas, entre otros, fueron a parar a cuentas personales de militantes del partido, refiere un reportaje de la unidad de investigación de BioBio.

De igual forma, se denunció que no se recibieron las boletas de las compraventas y estas acciones no se contabilizaron estos ingresos en la sección de ítem marketing.

El modus operandi del encargado del merchandising fue revelado en un video que circuló en diferentes grupos de WhatsApp internos del partido.

En la pieza audiovisual se explica que, primero hay que depositar en una cuenta personal de un miembro del partido, y esta persona serviría como intermediario con la empresa publicitaria para ordenar los productos.

“Hola gente linda del Partido de la Gente, ¿cómo están? Buenos días. Por acá Marcelo Maliqueo, delegado de logística del distrito 14”, comienza una voz en off, mientras se captura la pantalla de un celular con información financiera, refiere el reportaje de BioBio.

Maliqueo, además, les indica que el dinero debe transferirse a la cuenta bancaria personal de “Héctor Eduardo Arias Colillán, a su cuenta Scotiabank, informando lo que ustedes están pidiendo”.

Arias Colillán también aparece mencionado como el “Tesorero Regional de la Región Metropolitana” en un póster de “ventas productos PDG R.M.”, cita la investigación.

“Es importantísimo que le hagan la transferencia a él, y cuando se la hagan me la mandan a mí (el comprobante)”, sigue el video.

“Yo con eso le hago el informe a nuestra Jannetcita (Medel) que tomó logística, y también le mando un respaldo a don Héctor Arias para recién ahí empezar a mover el merchandising para el distrito”, explicaba Maliqueo en el material enviado por la red de mensajería.

Además del material, se enviaba la lista de precios de todos los productos para encargar: tazones y jockey gabardina a $3.000; mascarillas a $2.500; poleras piqué de hombre y mujer a $8.000; banderas a $3.500 y chaqueta de invierno a $22.000.

Para concluir el video, Maliqueo aseveró que si no le depositaban a esta persona, él no iba a realizar ni un solo encargo. “El ‘te pago mañana’ a nosotros no nos sirve”, cierra.

«Esa ganancia era para el partido»

Un militante del PDG aseguró que los encargados de la venta de merchandising compraban a los proveedores más baratos y revendían los productos. Sin embargo, el fin de lo recaudado no estaba claro.

“El partido compraba a distintos proveedores las poleras, gorros, chapitas, todo lo que se puede hacer publicidad, para que los adherentes compraran. Se dirigían a distintos proveedores y se pagaba al monto más bajo que se podía y se revendía más caro”, explicó el militante, que pidió ser identificado como J.R.

“Esa ganancia era para el partido, pero yo nunca supe para qué era. No entendía para qué se compraba una polera en $3.000 y se vendía en $8.000. Nunca explicaron para qué era esa ganancia”, agregó.

Leonardo Huerta, otro militante del partido, explicó que en su momento él quería mandarse a realizar una polera con otro proveedor y los miembros del partido señalaron que no podían realizarse con otras personas distintas a los designados.

«En una ocasión quería hacerme una polera, y un personaje matonesco de acá de la quinta región me dijo que no podía aguantar que hiciéramos poleras de otro color, porque teníamos que mandársela a hacer a una persona específica”, señaló.

“Muchas pymes se ofrecían y tampoco le daban la posibilidad, porque decían que tenían que tener boleta. Pero tampoco a la gente le boleteaban o facturaban por los productos”.

No es la primera vez que PDG es denunciado por hacer tipo de transacciones a cuentas personas de dirigentes.

Recientemente, según una investigación de Ciper Chile, los denunciantes indicaron que la dirigencia del PDG les habría solicitado “en reiteradas ocasiones” depositar dinero en las cuentas personales de dirigentes regionales y nacionales.

Adicionalmente, el partido también habría usado a un militante y excandidato senatorial como proveedor, pagándole a su empresa la suma de $112 millones.

Facturas a cuentas personales

La Unidad de Investigaciones BioBio detectó a una de las pymes que ofrece este tipo de servicio.

La empresa responde al nombre de Gennomy y su dueño, Gustavo Parra, dice ser militante del Partido de la Gente; sin embargo; aseveró que nunca facturó ni recibió fondos del partido, sino directamente de las personas como si fuesen clientes normales.

“Le vendía a cada persona como cliente normal, no al partido. Me enviaban los nombres y los logos. Me decían ‘hazme una polera con el logo del PDG’, y yo se la hacía”, recalcó.

Otra microempresa que vendía merchandising con la estrella azul característica es Sanna, de Coquimbo. Su administradora, Rossana Rojas, recalcó que recibió un pedido de una candidata, no obstante, siempre le llegaron más solicitudes pero se realizaron facturas personales.

«No se ha vendido ningún artículo corporativo»

Rafael Huenchuñir, tesorero nacional del PDG, aseveró que no se ha vendido ningún artículo corporativo a los militantes de la organización política, y que el merchandising se les regaló.

“Hasta el 21 de diciembre de 2020, teníamos dos proveedores de poleras corporativas, ya que, como movimiento, no poseíamos venta directa de merchandising”, agregó Huenchuñir, quien detalló que al primero de los proveedores “se le compraron $516 mil en poleras”, refiere CNN.

En este sentido, explicó que este proveedor realizaba la distribución en diferentes regiones del país, incluyendo Santiagoo; y lo realizada de manera particular debido a que era simpatizante y tenía buenas ofertas.

En ese momento, se excusó, «no éramos partido, por eso se compraron sin factura para abaratar costos”.

“El segundo proveedor comercial fue Kitza Ltda. En ella se compraron “$126 mil en poleras para las regiones de Ñuble y Arica. Aquí sí se compró con facturas y tenemos los comprobantes que lo acrediten. El resto de las regiones tenían sus propios proveedores y esta información estuvo en conocimiento de todos los tesoreros regionales”, recalcó, citado por CNN.