Nueva Gobernanza Olmué: Cuando los vecinos se organizan

En marzo de 2024, un grupo de vecinos y vecinas de Olmué presentaba en un céntrico local de la comuna la candidatura a la alcaldía de Noemí Cáceres Rojas, anunciando que pronto darían a conocer su programa de gobierno y su lista de candidatos a concejales. Era la presentación oficial de Nueva Gobernanza para Olmué.

Meses más tarde, cumplían su palabra. Ante un centenar de personas, los candidatos al concejo y un grupo de profesionales que habían trabajado en el programa de gobierno, ratificaban que Nueva Gobernanza había surgido para quedarse: “Independiente de los resultados electorales, nosotros seguiremos trabajando con los vecinos para mejorar las condiciones de vida de todos los olmueínos”, sentenciaba Noemí Cáceres.

Tanto la candidata a la Alcaldía, como los cinco candidatos al concejo, no conocían militancia partidaria. Nueva Gobernanza era su primera incursión política organizada. Esto hacía de dicha organización una alternativa efectivamente autónoma.

UN INDEPENDIENTE TAPADO

La contienda por el sillón municipal tenía al alcalde en ejercicio, Jorge Jil, como el candidato favorito. Si bien éste se inscribió como independiente, se sabía que contaba con el apoyo de Chile Vamos. El coordinador de la campaña de Nueva Gobernanza, Roberto Córdova, señaló que un conocido ex dirigente de ese conglomerado le había confirmado que Renovación Nacional había hecho el acuerdo con Jil. Medio año después de ser reelegido como alcalde, comienza a quedar en evidencia su histórico vínculo con dicho partido. El independiente nunca fue independiente.

Jorge Jil en el aniversario de RN y proclamación de Matthei.

En tanto, los partidos oficialistas levantaban la candidatura de un conocido profesor de la comuna: William Rodríguez, quien iba bajo el paragua del Partido Radical (aunque él insistió durante toda la campaña en su independencia), y acompañado por tres listas a concejales; una de las cuales (PDC, PS, PPD) no cumplió su compromiso y trabajó abiertamente por el candidato de Chile Vamos.

El Partido Republicano, a propósito de un pacto roto con Chile Vamos en la comuna de Viña del Mar, decidió, a última hora, levantar la candidatura de Vicente Caselli, disputándole el voto conservador a Jil.

No obstante lo anterior, hubo otra candidatura independiente sin vinculaciones con partidos políticos. Cristian Yáñez, ex veterinario del municipio, decidió entrar a la disputa por la alcaldía, en un proyecto que no contaba con ninguna lista de concejales apoyándolo.

EL NUEVO MAPA ELECTORAL DE OLMUÉ

Los resultados de los comicios de octubre pasado, arrojaron una sorpresa en el ranking electoral de las fuerzas políticas de la comuna, posicionando a Nueva Gobernanza como la tercera fuerza (1.398 votos), por detrás de Republicanos (2.306 votos) y Renovación Nacional (1.731 votos); todas ellas con un representante en el Concejo. Siendo los otros tres concejales electos: un democristiano, una UDI y un representante del oficialismo, como independiente en un cupo del Partido Radical.

Sin embargo, Nueva Gobernanza no sólo demostró fuerza electoral eligiendo al concejal Diego Umaña, también evidenció capacidad organizativa y de despliegue posterior a las elecciones, convirtiéndose en un referente que ha venido complicando a la actual administración, ya sea por su impronta fiscalizadora o por su capacidad de diálogo con las organizaciones vecinales.

Esto ha llevado, además, a actores relevantes de la política comunal a querer incorporarse al proceso de construcción de Nueva Gobernanza.

Sebastián Guajardo

Tal es el caso de Sebastián Guajardo (633 votos), concejal electo en cupo oficialista que se encuentra ejerciendo su segundo período en el cargo, quien declaró: “He decidido incorporarme a Nueva Gobernanza porque comparto profundamente su forma de trabajar: desde las bases, con sentido de comunidad y siempre con las personas en el centro. Aquí se promueve la igualdad, se valora la diversidad de ideas y se prioriza el bienestar común por sobre los intereses personales.

Este equipo está conformado por un grupo de profesionales comprometidos, que ponen a disposición sus conocimientos con generosidad, buscando siempre aportar al desarrollo de una mejor sociedad y al crecimiento de nuestra querida comuna de Olmué.

En Nueva Gobernanza no hay una figura única que lidere, porque creemos en el trabajo colaborativo, en el valor de cada voz y en la toma de decisiones colectivas, donde la comunicación es clave. Es una forma de hacer las cosas que refleja respeto, compromiso y esperanza en un futuro mejor para todos y todas”.

Otro actor relevante que se incorpora a Nueva Gobernanza es el ex candidato independiente a la Alcaldía, Cristian Yáñez, quien sorprendió a todos con sus 1.708 votos.

«Sumo mis conocimientos y experiencias a Nueva Gobernanza para potenciar una visión común y trabajar juntos por el cambio que Olmué merece; porque este equipo apuesta por el diálogo abierto y el trabajo en terreno, una mirada cercana a las necesidades de la comunidad y un enfoque en soluciones prácticas y participativas que van más allá de los intereses políticos tradicionales», señaló el joven candidato.

Con la incorporación de Guajardo y Yáñez, indiscutiblemente, Nueva Gobernanza se convierte en la primera fuerza política, por sobre los 11 partidos que existen en la comuna. Demostrando con ello que cuando los vecinos se organizan políticamente, siendo coherentes y consistentes en su actuar, pueden levantarse como una alternativa esperanzadora ante el descrédito de la política, dada la corrupción generalizada de los partidos tradicionales y sus viejas prácticas de manipulación social.

Por Anira Pereira

Abogada

