Nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas avanzó en el Senado: Comisión aprobó régimen sancionatorio con multas de hasta $55 millones

Con la aprobación de las multas y sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con las exigencias de la nueva ley, la Comisión de Constitución del Senado avanzó hacia su fase final de trabajo en el proyecto que modifica la legislación que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales.

En específico, la normativa aborda materias de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las S.A.

Según consignó el boletín del Senado, en la última sesión las y los senadores se dedicaron a revisar en particular la iniciativa, avanzando en la aprobación de la norma relacionada con la fiscalización, control y vigilancia de las Organizaciones Deportivas Profesionales de Base.

En tal sentido, se ratificó que la fiscalización, control y vigilancia de las Organizaciones Deportivas Profesionales de Base que efectúen oferta pública de acciones le corresponderá a la Instituto Nacional del Deporte, mientras que la fiscalización, control y vigilancia de las Sociedades Anónimas Deportivas y de la nueva liga le corresponderá a la Comisión de Mercado Financiero (CMF).

Asimismo, se aprobó una norma donde se establece el monto de las sanciones que se cursarán en caso de infringir la ley y el modo en que se determinará su gravedad (de acuerdo a criterios establecidos en la ley).

Tras la sesión, el senador Matías Walker (Demócratas) explicó que las multas aprobadas pueden llegar hasta 55 millones de pesos: «Si no se cumplen normas respecto de la prohibición de la multipropiedad o la prohibición que los agentes de jugadores sean dueños de clubes, se van a poder aplicar sanciones ejemplares: 55 millones de pesos de multas», sostuvo el legislador.

Finalmente, Walker anunció que «queremos dar un paso adicional y sancionar como delito la entrega de información maliciosamente falsa respecto de quienes son los verdaderos dueños de los clubes, quienes son las personas naturales beneficiarios finales, que es lo que se va a votar en la próxima sesión de enero».

¿Qué quedaría? Según Walker, ahora se espera avanzar con la votación de las disposiciones transitorias que establecen los plazos para que las organizaciones adecuen sus estatutos a la nueva ley, y luego de aquello se despacharía la iniciativa para que sea votada en la Sala del Senado.

El Ciudadano