Nuevo alcalde de Tiltil: La situación de la educación pública en la comuna es catastrófica

A casi dos semanas de haber asumido la alcaldía de la comuna de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), ha realizado junto con su equipo, un trabajo de búsqueda y análisis de información para comenzar a dar solución a la crisis que están viviendo las profesoras y profesores, asistentes de educación y estudiantes de la comuna.

En su primera intervención ante el Concejo Municipal, el alcalde Valenzuela afirmó que la situación es «catastrófica», todo mientras cerca de 300 funcionarios de la educación se encuentran en paro indefinido por una deuda que mantiene con ellos la Corporación de Desarrollo Social de la comuna. En específico, se les adeudan sus cotizaciones desde 2017, sumando una deuda total de más de 4 mil millones de pesos.⁣

«Hemos estado recabando todos los antecedentes necesarios, con el fin de realizar ciertos trámites que nos solicita el Ministerio de Educación para poder mermar la deuda que existe con las profesoras, profesores y asistentes de la educación, como por ejemplo, rendir el FAEP 2018, el cual no ha sido rendido hasta el día de hoy», señaló el alcalde a El Ciudadano.

En este punto, el nuevo jefe comunal de Tiltil denunció que «lamentablemente nos encontramos con que no existe toda la documentación (boletas, facturas, notas de compra, etc.) que acrediten pagos y gastos durante ese año. Nuestro equipo se encuentra buscando arduamente lo que es requerido por el Ministerio de Educación para que nos puedan entregar montos correspondientes a 230 millones aproximadamente (FAEP 2021 y Convenio de Transición de la educación). Hay 500 millones por respaldar y el tiempo nos apremia».⁣

«Estamos sumamente preocupados porque esto es catastrófico, nos deja en muy mal pie. Cuando llegamos a la alcaldía sabíamos que lo que estaba ocurriendo con la educación era grave. Teníamos un plan que nos permitiría comenzar a resolver en parte el estado de la deuda, sin embargo, la falta de documentación por estos 500 millones correspondiente al FAEP 2018 nos deja en una situación gravísima para dar respuesta rápida y que los estudiantes puedan volver a clases», añadió el alcalde.

Por todo lo anterior, Valenzuela llamó al gobierno a que ayude a resolver a la brevedad el pago de las deudas previsionales: «El ministro Figueroa insiste en que volvamos a clases, pero en nuestra comunidad eso es imposible. Si no se soluciona el tema de los pagos previsionales no tengo las herramientas para que los establecimientos de la comuna vuelvan a la normalidad. Todo esto es trágico porque tenemos niñas y niños de tercero básico que aún no saben leer, o estudiantes de establecimientos técnicos que no han pisado un laboratorio en más de un año», indicó.⁣

Con respecto a las responsabilidades, el alcalde explicó que «las corporaciones educacionales han sido un cáncer para la educación, es un nicho de corrupción que ha dañado profundamente a las comunas más humildes y lamentablemente Tiltil es otra víctima más de la inoperancia y la corrupción. Por tanto, estamos estudiando ingresar una querella al Ministerio Público contra quienes resulten responsables de haber malversado recursos públicos».⁣

Finalmente, Luis Valenzuela dijo que tal como se prometió en su campaña, y gracias a la aprobación del Concejo, «se ejecutarán las auditorías correspondientes con el fin de determinar hechos concretos sobre esta deuda que posee la Corporación».