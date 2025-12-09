Nunca hubo apoyo a Kast: Comunidad de Villa Baviera denuncia que cartel fue colocado sin autorización por desconocidos

A través de un breve comunicado aclaratorio, la actual administración de Villa Baviera informó que la instalación fue retirada en menos de 30 minutos pues "no representa en absoluto una posición oficial de la comunidad actual de habitantes". "Repudiamos tajantemente a quien haya hecho este acto, que creemos responde a algún intento fallido de polemizar con nuestra comunidad en época electoral", indicaron las y los vecinos de Villa Baviera.

Tras la bullada viralización de una fotografía donde se veía un cartel de apoyo a Kast en la entrada de la Villa Baviera, en la ex Colonia Dignidad, las y los habitantes que actualmente se encuentran en el lugar desmintieron tal apoyo, y denunciaron que las letras fueron instaladas por desconocidos y sin autorización.

A través de un breve comunicado aclaratorio, la actual administración de Villa Baviera informó que «ese cartel fue puesto en ese lugar sin autorización y en un acto de vandalismo, y no representa en absoluto una posición oficial de la comunidad actual de habitantes».

En ese sentido, contaron que apenas se les dio aviso de lo que había sucedido, miembros de la comunidad concurrieron al lugar para sacar las letras, que, aseguran, no alcanzaron a estar puestas más de 30 minutos.

«Repudiamos tajantemente a quien haya hecho este acto, que creemos responde a algún intento fallido de polemizar con nuestra comunidad en época electoral», indicaron las y los vecinos de Villa Baviera, agregando que «nos llama la atención el hecho de que en solo treinta minutos que estuvo ese aviso sin autorización alguien haya accedido a tomarle una fotografía y luego subirla a redes sociales».

Precisamente, la difusión de la foto en las redes generó una oleada de reacciones, tal como informó en su momento El Ciudadano. Lee la nota a continuación:

