Villa Baviera y su apoyo a Kast: «Es la prueba de que su legado no es solo un museo del horror, sino una postura política activa»

En los últimos días, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) dio a conocer en sus redes una fotografía donde se aprecia un cartel de apoyo a la candidatura del ultraderechista José Kast, ubicado en la entrada de Villa Baviera.

«La ex Colonia Dignidad, enclave de alemanes de extrema derecha que colaboraron activamente con la dictadura y con la siniestra Dirección de Inteligencia Nacional DINA, convoca a votar por el ultraderechista José Antonio Kast», comentaron desde Codepu.

Recordemos que la familia Kast llegó precisamente desde Baviera, Alemania, a Chile, y que su fábrica de cecinas y restaurantes se llama Bavaria que es otra forma de nombrar a Baviera.

Museo del horror

Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile, se refirió a esta noticia en una columna publicada por el medio Crónica Digital.

Allí, señala que este cartel en la entrada es «mucho más que un aviso electoral. Es un recordatorio físico de que las heridas de Colonia Dignidad no están sanas, sino politizadas. Es la prueba de que su legado no es solo un museo del horror, sino una postura política activa en el presente».

«Y es, sobre todo, una advertencia: cuando un candidato recibe el apoyo explícito de los herederos de uno de los episodios más siniestros de la impunidad en Chile, no estamos hablando sólo de preferencias políticas. Estamos siendo testigos de cómo la memoria, tergiversada, se transforma en un instrumento para ganar una elección», agrega el académico en su columna. Léela completa AQUÍ

Recordemos que actualmente, el Estado se encuentra en proceso de expropiación de 116 de las 4.800 hectáreas del lugar, para la habilitación de un Sitio de Memoria.

En total, se estima que 122 ‘colonos’ deberán vender al Fisco parte de su propiedad, incluidas las áreas donde están sus viviendas. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de dificultades: esta semana, un conjunto de organizaciones de DDHH y de víctimas expresó su «profunda preocupación» por el atraso en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la expropiación de los terrenos.

🚨Grave alerta desde organizaciones de memoria, verdad y justicia.

Colectivos vinculados a los derechos humanos manifestaron su profunda preocupación por el retraso en la expropiación de los terrenos de la ex Colonia Dignidad, compromiso anunciado por el Presidente y considerado… pic.twitter.com/MrA4nPVWwZ — El Clarin de Chile (@ELCLARINDECHILE) December 4, 2025

