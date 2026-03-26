Ñuñoa: Sichel acusó en Contraloría «desacato» de concejal Argandoña y este denuncia «amedrentamiento político» del alcalde

"El alcalde Sichel pide mi destitución ante Contraloría por reunirme con dirigentes de ferias libres. Sí: por reunirme con vecinos", señaló el edil, asegurando que dicha reunión fue pública y registrada en la Ley de Lobby.

Ñuñoa: Sichel acusó en Contraloría «desacato» de concejal Argandoña y este denuncia «amedrentamiento político» del alcalde
El Ciudadano

El concejal de Ñuñoa, Andrés Argandoña (Frente Amplio) denunció este jueves 26/3 que el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel (en la foto), pidió su destitución ante la Contraloría, en una maniobra que calificó como «amedrentamiento político» del jefe comunal.

«El alcalde Sichel pide mi destitución ante Contraloría por reunirme con dirigentes de ferias libres. Sí: por reunirme con vecinos», señaló el edil en una publicación compartida en sus redes sociales.

El concejal aseguró que la reunión cuestionada por el alcalde «fue pública y registrada en Lobby (MU186AW2128205)», acusando en ese sentido que Sichel «usa recursos municipales para este amedrentamiento político como comprueba el origen del documento».

«Me acusa de convocar un Concejo Municipal, algo que no está dentro de mis atribuciones. Y el extremo de la poca seriedad es que acusa comportamiento reiterado y solo adjunta un correo como supuesta prueba», indicó Argandoña.

«El odio y la obsesión son malos consejeros, alcalde», concluyó el concejal frenteamplista.

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