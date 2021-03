Oficialismo pide a Siches que se retracte por sus declaraciones y que abandone Mesa Social COVID-19

Este lunes 22 de marzo se desató una polémica en el oficialismo tras conocerse las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, contra funcionarios del Gobierno a los que calificó de “infelices”, detonando una ola de críticas desde dicha bancada pidiendo que se retracte y abandone la Mesa Social COVID-19.

En esta línea, el secretario general de Renovación Nacional, José Miguel Arellano, dijo: “queremos hacer un llamado fuerte y claro a la presidenta del Colegio Médico a que se retracte de sus dichos, creemos que tratar de infelices a funcionarios de Gobierno, no es propio de su investidura en el cargo”.

“Quisiéramos preguntar fuerte y claro; ¿qué pasaría si el mismo ministro (Paris) hubiera tratado de infelices a los miembros del Colegio Médico?, lo que se estaría pidiendo en este minuto sería la renuncia del ministro, por lo tanto, tanto como lo que uno quiere pedir respeto, también debe recibir respeto”, añadió.

El jefe de la bancada de diputados del partido Renovación Nacional (RN), Leopoldo Pérez, manifestó que “no es solo el hecho de que se tenga que disculpar, sino que también preguntarle a los dirigentes del Colegio Médico, porque no son todos los médicos de Chile, son solo un grupo de dirigentes, si es que ellos quieren ser parte de la solución o parte del problema que hoy enfrenta no solo Chile, sino que el mundo, en la pandemia más grande en los últimos 100 años (…) (Siches) debiera a lo menos pedir disculpas públicas por los dichos injuriosos”.

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), la secretaria general, María José Hoffmann, instó a Siches a que “evalúe la posibilidad de dar un paso al lado en la Mesa Social, quizás sería bueno que el Colegio Médico pudiese asignar una persona que sí generara la confianza tan requerida. No es aceptable que una persona lleve sus propios problemas personales o tendencias ideológicas y ponga en riesgo el manejo de la pandemia”, indicó, asegurando que hay “un doble discurso, un doble estándar de la presidenta del Colegio Médico”.

Karla Rubilar. Foto: web/referencial.

El pronunciamiento más fuerte lo hizo la ministra de Desarrollo Social y médica, Karla Rubilar, quien mediante una carta dirigida a Siches le advirtió que de no reconocer el “error” por sus dichos, ella (Rubilar) se vería en la “lamentable necesidad ética” de renunciar al Colegio Médico, donde participa desde 2002.

Rubilar, sobre las declaraciones de la presidenta del Colmed en un conversatorio virtual —donde dijo: “ha tenido una guerra campal con el Gobierno (…) me he sacado fotos con los infelices“—, expresó que sus palabras la “sorprenden, horadan el cargo que ostenta, quiebran confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que encabeza”.

Fuentes: El Mostrador/El Desconcierto