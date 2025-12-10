Oficializada ante la ONU postulación de Valparaíso como sede del nuevo acuerdo internacional sobre Biodiversidad Marina

A fines de noviembre, Chile oficializó ante la ONU su propuesta que postula a la ciudad-puerto de Valparaíso como sede de la Secretaría del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), instancia internacional recién creada para abordar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina.

Este acuerdo, conocido también como el Tratado de Alta Mar, es una pieza fundamental de la gobernanza oceánica y viene a complementar otros instrumentos que se han desarrollado bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, señaló que «la postulación de Valparaíso es una oferta que pone de relieve que Chile es un país oceánico, con más de 4200 kilómetros de costa y comprometido con su protección y uso sostenible».

«Nuestra economía y nuestra sociedad en su conjunto han respaldado esta postulación, lo que refleja también el profundo interés por un multilateralismo robusto y con reglas claras», agregó el canciller chileno.

Desde Valparaíso, en tanto, el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, destacó que esta oficialización «señala las características y bondades que tiene Chile, particularmente la ciudad de Valparaíso, alojada en la Región de Valparaíso, para poder alojar en nuestro territorio la Secretaría Técnica del tratado de alta mar más importante de las últimas cuatro décadas, el BBNJ. Un tratado que tiene por finalidad conservar y proteger la biodiversidad y los recursos genéticos marinos».

Para Mundaca, «esta secretaría técnica alojada en nuestro territorio no es casualidad, a propósito que somos un país, somos una región oceánica, somos un país oceánico, la principal vía de acceso al Pacífico Sur (…) Somos el país que, después de Australia y Estados Unidos, tiene la mayor superficie marina protegida, y -por tanto- contamos con condiciones inmejorables para poder alojar en nuestro territorio la secretaría técnica del BBNJ».

«Esto da cuenta también de la importancia que tiene el multilateralismo, el trabajo colaborativo, el trabajo en el marco de Naciones Unidas y el trabajo abnegado de muchas y muchos trabajadores de la Cancillería, de los territorios, de la Región de Valparaíso en particular, que hemos trabajado silenciosamente para poder hacer realidad esto que todavía es un anhelo y un sueño», recalcó la autoridad regional.

Página web

Para respaldar la propuesta y entregar datos oficiales sobre la postulación de Valparaíso como sede del BBNJ, el Gobierno habilitó la página web www.bbnjchile.gob.cl, donde están disponibles variados recursos con información.

