«Ojos abiertos»: Pedro Pascal compartió video de ministra Vallejo sobre acciones de Trump y el riesgo para el litio y el cobre

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal se manifestó este martes 6 de enero respecto a la compleja situación que se vive en Venezuela y América Latina en general, tras el ataque militar realizado por EEUU en territorio venezolano con el fin de capturar al Presidente del país, Nicolás Maduro.

Fue a través de su cuenta en Instagram, con 11,6 millones de seguidores, donde Pascal fijó su posición compartiendo un extracto de un video donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, advierte que tanto el litio como el cobre chileno podrían estar en riesgo por las agresivas políticas del Mandatario de EEUU, Donald Trump.

«Problema de América Latina. Ojos abiertos», escribió el actor en su publicación, que en tan solo 15 minutos acumulaba más de 15 mil reacciones.

Seguiremos informando.