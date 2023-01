OMS alerta que los hongos más letales y peligrosos del mundo se encuentran en La Araucanía

Debido al incremento sostenido a nivel global -desde hace 30 años- de las infecciones graves causadas por hongos, recientemente la Organización Mundial de Salud (OMS) emitió un documento que menciona a los hongos patógenos (dañinos) prioritarios para guiar las investigaciones, desarrollo y acciones coordinadas de salud pública para los países miembros.

Dicho documento revela una lista con las 19 especies de hongos más letales del mundo, agrupándolos en tres grupos: Prioridad Crítica con 4 especies, Prioridad Alta con 7 especies y de Prioridad Media con 8 especies.

Según el informe, de las 19 especies, 14 se encuentran en Chile, específicamente en la región de La Araucanía.

“De este total de hongos, en el país y en la Región de La Araucanía, tenemos a 14 de ellos como organismos autóctonos. Los otros hongos que habitan en determinados países, con mayor o menor frecuencia, se aíslan de infecciones graves en personas que han viajado al extranjero o de migrantes que se han infectado en las zonas endémicas donde habitan algunos de estos hongos patógenos”, explicó el DR. Tecnólogo Médico y Profesor Titular de la Universidad Santo Tomás Temuco, Víctor Silva Vargas.

Silva destacó que “las enfermedades que causan los hongos son “Micetismo” o envenenamiento por comer hongos silvestres venenosos, “Micotoxicosis” o intoxicación por comer alimentos contaminados con toxinas fúngicas, “Hipersensibilidad” o alergias a los antígenos de hongos y las “Micosis” o infecciones por hongos. Según algunos estudios, se estima que anualmente los hongos causan la muerte de 1,6 millones de personas y se reporta cada año mayor resistencia de los hongos a los tratamientos. En la pandemia de Covid-19 se detectó aumento de micosis tanto sistémicas como respiratorias en los pacientes hospitalizados”.

Tratamiento ante enfermedades producidas por hongos peligrosos

Según comentó el DR. Tecnólogo Médico, “ algunas de las micosis sistémicas o invasoras, presentan altas tasas de mortalidad, especialmente en pacientes con estados de inmunodepresión y su diagnóstico con tratamiento oportuno, representa un desafío importante para el equipo de salud. Ante la sospecha clínica de una infección por hongos, las estrategias que se usan en los centros de salud son especiales para detectar a estos hongos e incluyen métodos de toma de muestra, procesamiento en el laboratorio de microbiología para la detección, aislamiento e identificación del hongo, así como la evaluación de su patrón de sensibilidad antifúngica in vitro para ver que medicamento puede ser usado por el equipo clínico. El trabajo interdisciplinario que suma las competencias profesionales del Médico, Enfermería y en especial del Tecnólogo Médico de Laboratorio Clínico especialista en Microbiología, es clave para detectar e identificar al agente etiológico de la micosis para que el paciente reciba en forma rápida y oportuna el tratamiento antifúngico específico que favorece la sobrevida del paciente”.

Además, Silva agregó que “los profesionales a nivel global y en especial en Chile, presentan una muy buena formación universitaria, sin embargo, debido a la complejidad de estos organismos en infecciones sistémicas, los profesionales médicos y tecnólogos médicos deben complementar su formación a nivel de postítulo y/o postgrados”.

El investigador y académico destacó que en Chile existe una masa crítica de doctores con formación avanzada en micología que contribuyen eficientemente con la formación de capital humano avanzado en algunas universidades del país, permitiendo así fortalecer paulatinamente una atención de calidad y seguridad para los pacientes con micosis graves.

Sin embargo, advirtió que «aún existe una brecha importante en el diagnóstico micológico en pacientes que acuden a centros de salud primaria u hospitales de baja complejidad versus hospitales terciarios o clínicas de gran envergadura, generando una desigualdad al acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento de estas infecciones, lo que representa un gran desafío para nuestro sistema de salud, que hoy es avalado por esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud”.

A continuación, la lista publicada por la OMS de los hongos peligrosos presentes en Chile:

Hongos Patógenos de Prioridad

Grupo Prioritario Crítico

Candida albicans – Presente en Chile

Cryptococcus neoforman – Presente en Chile

Aspergillus fumigatus – Presente en Chile

Candida auris – Importado a Chile

Grupo Prioritario Alto

Nakaseomyces glabrata (ex Candida glabrata) – Presente en Chile

Candida paraosilosis – Presente en Chile

Candida tropicalis – Presente en Chile

Fusarium spp – Presente en Chile

Mucorales – Presente en Chile

Eumycetoma – Presente en Chile

Histoplasma spp – Importado a Chile

Grupo Prioritario Medio

Scedosporium spp – Presente en Chile

Lomentospora – Presente en Chile

Pichia kudriavzeveii (ex Candida krusei) – Presente en Chile

Cryptococcus gattii – Presente en Chile

Pneomocystis jirovecii – Presente en Chile

Paracoccidioides spp – Importado a Chile

Coccidioides spp – Importado a Chile

Talaromyces marneffei – no detectado en Chile

