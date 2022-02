ONG CETSUR apoya producción de hierbas medicinales para crear Boticas Naturales en La Araucanía

Durante el mes de febrero ONG CETSUR llevó a cabo cuatro talleres virtuales en el marco del proyecto «Botica Natural: Salud, Economía y Patrimonio en manos de Curadoras de Hierbas Medicinales de La Araucanía», financiados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su concurso Chile Compromiso de Todos-Segundo Semestre- año 2021, Línea Fundaciones y Corporaciones, en los cuales participaron Curadoras de Hierbas Medicinales de las comunas de Purén, Vilcún, Toltén, Cholchol, Lumaco, Villarrica y Pucón.

El objetivo de los talleres fue aportar en la conformación y provisión de las Boticas Naturales de cada comuna. Una primera temática se enfocó en la elaboración del Plan Productivo para la provisión de la Botica, dictado por Ariel Sepúlveda Rivas, Ingeniero Agrónomo experto en Agroecología quien, a través del intercambio de saberes, dialogó con las Curadoras sobre aspectos relacionados al ciclo productivo desde una perspectiva agroecológica.

Además, compartieron algunas técnicas de reciclaje de nutrientes en forma de fertilizantes caseros aportando con ello al proceso de regeneración de los espacios de las pueblas de las participantes. En segundo lugar, se trabajó la temática de Cálculo de Costos, la cual fue guiada por Gloria Cabrera Huaracán, Contadora, y Gonzalo Silva Urbina, Ingeniero Comercial experto en Economía Solidaria, quienes revisaron junto a las Curadoras conceptos básicos respecto de los costos necesarios a considerar en relación al cultivo de hierbas medicinales en la puebla.

Cabe señalar que, mediante la metodología del diálogo de saberes, en cada una de las jornadas las participantes han expuesto a sus compañeras sus saberes entorno al uso de las hierbas en sus territorios, lo cual ha sido provechoso para cada una de ellas, como también a través de lo entregado por los Monitores han conocido nuevas técnicas para mejorar el manejo de sus productos herbales.

Lorena Campos Fernández, Curadora de la comuna de Purén indicó que, “Aprendí que, con recursos de la casa como el limón y la cáscara de huevo, uno puede hacer un buen fertilizante eficiente y rico en nutrientes para las plantas. Es increíble que uno todos los días aprende algo nuevo y bueno. Esto es motivante ya que me gustaría aprender cómo producir una planta que no está acá en mi territorio, acostumbrarla a esta zona, como adaptarlas al clima que nosotros tenemos, por ejemplo, resguardarlas de las heladas que caen en invierno, y creo que todas esas técnicas las podemos ir aprendiendo con el grupo, junto a otras Curadoras, Además, la enseñanza que nos han dado sobre el cálculo de costos resultó de gran ayuda, ya que a veces uno no tiene el conocimiento para emprender en algo, la dedicación y el tiempo que toma hacer algo como es cuidar una planta, por eso uno tiene que agregarlo en un porcentaje justo para la productora y el cliente al momento de vender sus productos”.