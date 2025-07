Oona Chaplin, nieta de Chaplin y con raíces mapuche, será Varang en Avatar 3

Oona Castilla Chaplin (nacida el 4 de junio de 1986 en Madrid) es hija de la actriz Geraldine Chaplin y del director de fotografía chileno Patricio Castilla. Nieta de Charles Chaplin y bisnieta del dramaturgo Eugene O’Neill, también cuenta con una herencia mapuche por parte de su abuela paterna, Hilda Valderrama, abogada y defensora de derechos humanos nacida en la zona de Chillán, región del Bío‑Bío.

Oona y su madre, Geraldine Chaplin.

«Hila Valderrama. Mi abuela. La madre de mi padre, nacida en un pueblo cerca de Chillán, con su cara de mapuche y sin zapatos, fue la primera abogada de Chile, cofundadora de la comisión de derechos humanos en época de la dictadura de Augusto Pinochet y una tremenda abuela. Siempre tenía sus palabras sabias, y te las daba en su medida», dijo en una entrevista al portal Mujer Hoy.

En entrevistas, Oona ha expresado sentirse especialmente conectada con esta raíz indígena a pesar de no crecer en el seno de una comunidad mapuche tradicional. En 2016 visitó el sur de Chile, indagando en su identidad cultural y valorando la música y sabiduría ancestral mapuche.

Uno de sus posteos, en su cuenta de Instagram, en 2016 consignó lo siguiente: «Belleza marina en la comunidad #lafquenche de Misisipi, cerca de Mehuin. Gran pueblo en lucha pacífica contra los horrores de #celulosaArauco que quiere vertir su basura tóxica en estas aguas, envenenando el futuro de la todos nosotros. Pero no pasarán, el pueblo es fuerte y tras 20 años de intentos, todavía gana el mar. #noalducto #noalductomehuin«.

De Game of Thrones a Pandora: Varang y el asomo lo emocional

Oona ganó fama internacional por su rol como Talisa Maegyr en Game of Thrones y ha participado en series como The Hour y Taboo. En Avatar 3 – Fire and Ash, será Varang, líder de una tribu Na’vi denominada “Ash People”.

La actriz hispano-suiza, descendiente de una matriarca mapuche, interpretará a Varang, líder de la nueva tribu “Ash People” en Avatar: Fire and Ash, la próxima secuela de James Cameron.

Ash People: la nueva tribu volcánica de Avatar 3

Los Ash People representan una comunidad conectada a volcanes y fuego en Pandora. Descritos como distintos de los Na’vi tradicionales, poseen una narrativa más ambigua y profunda, con Varang (Chaplin) como figura destacada.

Avatar: Fire and Ash promueve la diversidad étnica en el cine

Avatar 3, dirigido por James Cameron y programado para estrenarse el 19 de diciembre de 2025 , continuará la exploración ecológica y sociocultural de Pandora.

Cameron mantiene su apuesta por narrativas profundas: esta saga seguirá explorando dilemas como la violencia, el luto y la esperanza. El anuncio de Ash People marcó una evolución significativa: los Na’vi ya no son inmaculados, y Chaplin encarna ese cambio.

La elección de Oona, con su herencia mapuche, como líder de una nueva tribu, simboliza un avance hacia mayor diversidad étnica en grandes producciones.

Entrevista a Oona Chaplin: