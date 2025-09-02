“Operación Imperio”: desarticulan organización criminal vinculada al lavado de dinero en La Araucanía

Uno de los operativos por crímenes financieros de mayor envergadura fue llevado a cabo en la región de La Araucanía. 41 personas fueron detenidas en el procedimiento en el que se incautaron especies de alto valor como vehículos de alta gama y hasta una avioneta.

La acción policial estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Temuco, el FBI, la Fiscalía Local de Lautaro y el Servicio de Impuestos Internos. Y se extendió a las regiones Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso.

En octubre de 2024 comenzó la denominada “Operación Imperio”, que investigaba delitos de lavado de activos, adquisición ilícita de créditos, fraude de seguro, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, delito fiscal, estafa y otras series de fraudes adicionales.

En el procedimiento se estableció el accionar desde 2019 de una banda criminal familiar, de estructura piramidal, integrada por 50 personas. Dentro de la organización se distribuían en roles de liderazgo, brazos operativos y personas de fachada.

La red criminal operaba en múltiples delitos patrimoniales, especialmente realizando bancarización de personas mediante la falsificación de títulos universitarios y cédulas de identidad para obtener créditos y así crear empresas ficticias y/o compra y venta de automóviles.

La investigación reveló que la banda criminal registra de forma preliminar un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos en inmuebles de gran valorización, cuentas bancarias, vehículos de alta gama en el interior y exterior del país, una avioneta, dinero en efectivo, entre otros bienes incautados provenientes de las ganancias adquiridas a través de actos delictuales.

Este jueves, el fiscal nacional Ángel Valencia llegó hasta Temuco para reunirse con la Policía de Investigaciones, donde, junto con el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, dieron a conocer los resultados de la “Operación Imperio”.