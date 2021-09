Operación Topógrafo: Querella por espionaje involucra a abogado propuesto por Piñera como nuevo ministro de la Corte Suprema

El denunciante de la Operación Topógrafo, Juan Pablo Díaz Pino, presentó una nueva querella por obstrucción a la investigación y espionaje, en el que está involucrado Jean Pierre Matus, el abogado propuesto por el gobierno de Sebastián Piñera para ser nombrado como nuevo ministro de la Corte Suprema.

El nombre fue revelado por la Unidad de Investigación de BioBio Chile, quienes accedieron a un libelo, en donde el querellante acusa de vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte de miembros del Ejército de Chile y autoridades civiles.

La querella fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En ella, el querellante – que fue desvinculado del cuerpo castrense tras alertar de hechos reñidos con la probidad de parte de sus superiores – señala que Matus, mientras ejercía como abogado defensor de Schafik Nazal, quien estuvo a cargo de la DINE; aportó datos falsos ante el Ministerio Público.

Entre los datos falsos – señala la investigación – se encuentra el escrito presentado por Matus el 10 de marzo. En ello, se acreditaba que, tanto él, como otros denunciantes (Sergio Tudesca Órdenes y Rafael Harvey Valdés) sirvieron al mismo tiempo en el Regimiento Logístico Bellavista; hecho que – asegura Díaz – es totalmente falso.

“Claramente (…) esos antecedentes aportados buscan cambiar nuestra posición de víctimas a victimarios, al afirmar y acusarnos de, supuestamente, aprovechar el que los tres (Sres. Harvey, Tudesca y yo) nos conocimos o coincidimos en el Regimiento Bellavista, para así intercambiar o entregar información sensible o secreta”, expresa la querella, citada por BioBio Chile.

A su juicio, la presentación de este texto, es una forma de excusa para realizar el espionaje y obstaculiza el trabajo para esclarecer todos los hechos.

Este texto, además, fue presentado por Matus el 24 de junio, junto con una declaración de Schafik Nazal, alegando que este hecho ocurrió y que es totalmente falso.

“A la larga justificaría las acciones intrusivas o de espionaje, lo que es falso en sus dos elementos basales (no laboré allí y no he intercambiado con ellos ni con nadie documentos del Ejército)”, refiere el texto.

Ante este hecho, Díaz solicitó que se cite en calidad de imputado, tanto a Matus como a Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército.

En el caso de la denominada Operación Topógrafo se indagan hechos ocurridos entre los años 2017 y 2018, cometidos por funcionarios del Ejército de Chile, quienes, a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército requirieron fraudulentamente-puesto que proporcionaron antecedentes falsos- autorizaciones jurisdiccionales a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, al amparo de la Ley Nº 19.947 -de Inteligencia-,las que fueron concedidas, con el propósito de llevar a cabo la medida intrusiva de interceptación de las comunicaciones telefónicas en perjuicio de cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense, todos ellos denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército.

El factor común identificable de los afectadas es el haber denunciado públicamente hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución castrense.

Las indagaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 y 18 páginas con la transcripción de dos escuchas telefónicas, reveladas por La Tercera.

Los objetivos de esa operación fueron el capitán Rafael Harvey Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes.

Según fuentes de Inteligencia de la institución, esta operación se habría realizado al menos durante seis meses en 2017 y habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados telefónicos, interceptados

