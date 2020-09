Oposición ratifica acusación constitucional contra Víctor Pérez

Los representantes de todas las bancadas de diputados de la oposición ratificaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por la manera en que enfrentó el paro de los camioneros finalizado el miércoles.

“Las bancadas de la oposición hemos acordado continuar con el trabajo de manera conjunta para el estudio y la redacción de la acusación en contra del ministro del Interior, pese a la suspensión del paro de los camioneros”, explicó el jefe de los diputados PPD, Raúl Soto, quien añadió que “vamos a poner todos los equipos jurídicos a disposición de este libelo”.

El parlamentario acusó “negligencia y omisión” del Gobierno, representada en la figura de Víctor Pérez, por su no aplicación de las leyes para hacer frente a los aspectos nocivos de la paralización, como el desabastecimiento y el bloqueo de carreteras.

“El libre tránsito se vio afectado, se desabasteció al país y se vulneraron y afectaron derechos de las personas. Eso no puede ocurrir. Vamos a poner todos los equipos jurídicos de las distintas bancadas de oposición a disposición de este libelo”, afirmó Soto, citado por T13.

De igual modo, cuestionó el acuerdo alcanzado con el gremio de los camioneros, que incluye el impulso de una agenda represiva, así como dinero para las policías y beneficios para los transportistas de carga.

“No podemos permitir que pongan en jaque al Congreso para someternos a la presión de avanzar en una agenda legislativa represiva a fin a este gobierno (…) No nos gusta para nada el acuerdo que alcanzó el gobierno con los camioneros que lo único que hace es aumentar los beneficios que ya tienen bastantes y no se los merecen”, subrayó.

Por su parte, el subjefe de la bancada RD, Jorge Brito manifestó que “se analizó la situación del ministro Pérez y se acordó como bancadas de oposición que los fundamentos iniciales que llevaron a que la DC anunciara la acusación, como lo son la no aplicación de la ley de seguridad del Estado (se mantienen) (…). Vamos a continuar trabajando como oposición en los equipos jurídicos que le den sustento a la acusación”.

Pese a que el gremio de transportistas decidió deponer la movilización que se extendió por siete días, tras llegar a un acuerdo con el gobierno, la diputada y jefa de la bancada del PC, Camila Vallejo, indicó que el «daño ya está hecho».

“El daño que se ha producido a niños, niñas y adolescentes en la afectación del servicio en la entrega de alimentos de la Junaeb, lo que han denunciado incluso los supermercados con el problema del desabastecimiento, el daño producido a los pequeños y medianos empresarios que han perdido su mercadería o en varias regiones con el desabastecimiento de alimentos o incluso de combustible, no se va a acabar producto de que decidan bajar ahora el paro”, sostuvo.

El paro de camioneros y la inoperancia del Gobierno comprometieron la seguridad de la nación. Ahora hay un acuerdo bajo amenaza y el Ministro del Interior fue negligente, comprometiendo la seguridad del pueblo. Por eso la #AcusaciónConstitucional va!! pic.twitter.com/pzV8xQ05FW — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) September 3, 2020

“Este daño ya está hecho y se pudo haber evitado si no hubiese sido por el actuar negligente del ministro Víctor Pérez, incluso complaciente con las amenazas de este gremio empresarial», agregó la parlamentaria.

Por su parte, el ministro del Interior, indicó que no se invocó la Ley de Seguridad ya que «nadie en el país vio quemar ni destruir nada, ni hechos de violencia. Por lo tanto, decir que tenemos un doble estándar, sería bueno que precisaran esa crítica».

«No hubo trato diferencial; no hubo actos de violencia, solo un accidente fatal. En términos generales se mantuvo tranquilidad, y no justificaba la Ley de Seguridad del Estado«, dijo esta mañana en Radio Cooperativa.

Te interesa leer: