Orellana, Cariola y Hassler firman «alerta feminista internacional» tras fallo en EE.UU. contra el aborto

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la diputada Karol Cariola y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler; firmaron este domingo un comunicado conjunto para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EE.UU.) de derogar la ley para la despenalización del aborto.

El fallo, que privará de ese derecho a más de 26 millones de mujeres en edad reproductiva, anuló el caso Roe contra Wade, cuyo veredicto en 1973 ofreció protección a la interrupción del embarazo.

Ante esta situación, docena de autoridades feministas iberoamericanas, firmaron un documento titulado Alerta Feminista Internacional.

«Estamos atentas y articuladas. Alianzas feministas en todos lados para cuidar todos los derechos para todas las mujeres», escribió la ministra Orellana en su cuenta en la red social Twitter, acompañado del documento, que cuenta con la firma de las autoridades.

En el texto, las autoridades señalan que el movimiento se opone a la agenda conservadora de quienes, buscan bloquear los derechos de la comunidad femenista y sexodiversa.

«Los derechos y avances que hemos logrado como movimiento feminista en el mundo hoy se ven amenazados. Hace algunas horas la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo histórico de Roe vs. Wade de 1973, determinando que el aborto deja de ser un derecho constitucional y permitiendo que cada estado de ese país regule e incluso prohíba el aborto», refiere el texto publicado en redes sociales.

«Sabemos que a nuestra capacidad de movilización y transformación se le oponen esas agendas conservadoras y misóginas, que atacan y cuestionan no sólo la legalización del aborto, sino también el derecho a una educación no sexista, el matrimonio igualitario, la lucha contra las violencias machistas y otros avances legislativos que representan la ampliación de derechos del conjunto de nuestras sociedades», añade el documento.

En el documento, además, se especifica que «en plena ofensiva conservadora y de derecha fueron los movimientos feministas, en particular el latinoamericano, quienes mostraron la capacidad de resistir y de construir un horizonte de transformación, profundamente democrático y emancipatorio».

Al respecto, manifiestan que con estas prácticas, buscan cercenar la democracia y la libertad de los derechos sociales que promueven la igualdad.

«Nos convocamos a estar en estado de alerta como feministas de distintos lugares del mundo, dejando en claro que nos van a encontrar más unidas que nunca. Estamos convencidas que la lucha por nuestra emancipación sólo puede ser colectiva e internacional y que defender nuestros derechos es pelear por la igualdad», concluye el texto.

La declaración también está firmada por Irene Montero, ministra de la Mujer de España; Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la misma cartera en Argentina; María Nela Prada, ministra de la Presidencia de Bolivia; Gabriela Montaño, ex presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia; Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador; Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, Ecuador; María José Pizarro, senadora de Colombia; Manuela Dávila, periodista y ex diputada federal de Brasil; y Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer de México.

Derecho a decidir de forma libre, autónoma sobre el aborto

Cabe recordar que, para la nueva Constitución se consagra el capítulo de Derechos Fundamentales, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el aborto.

Alondra Carrillo, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, destacó que «estamos avanzando en el reconocimiento y la consagración constitucional, como lo estamos haciendo en Chile, de los derechos sexuales y reproductivos, en un sentido amplio, de la protección de la maternidad, del embarazo y de su interrupción voluntaria y la protección y garantía de estos derechos por parte del Estado».

«Por eso también nos parece que es un acierto la decisión que ha tomado el Pleno de la Convención Constitucional de reconocer a los derechos sexuales y reproductivos como derecho fundamental», añadió, citada por Cooperativa.

En el borrador de la Constitución – que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre – se establece que «el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.