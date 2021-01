Organización Mundial Contra la Tortura: Condiciones penitenciarias de Mauricio Hernández no cumplen estándares internacionales

A través de una carta dirigida a las más altas autoridades del país, la Organización Mundial Contra la Tortura advirtió que las condiciones penitenciarias de Mauricio Hernández Norambuena “no cumplen los estándares nacionales e internacionales”, por lo que pidieron el cambio inmediato de su régimen.

En específico, la OMCT recomendó su traslado a la sección “Cárcel de Alta Seguridad (C.A.S.)”, perteneciente al Establecimiento Penitenciario donde actualmente se encuentra recluido, la Unidad Especial de Alta Seguridad (U.E.A.S.), y garantizar que sus condiciones de detención sean conformes a los estándares previstos en las Reglas Mandela y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.

“Según consta en documentos e informes periciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, respectivamente, del 18 octubre 2019, la Sección de Máxima Seguridad y, en particular, las condiciones penitenciarias específicas de Mauricio Hernández Norambuena no cumplen los estándares internacionales y nacionales en materia de ejecución penal”, afirma la misiva.

Desde la OMCT denunciaron que Hernández “está recluido en una celda de 3 x 2 metros, con ventilación insuficiente, siendo sometido a régimenes de aislamiento prolongados y restricciones de alimentación de al menos 16 horas, recibiendo su última comida del día a las 16:20 horas. Además, solo tiene acceso al patio 90 minutos al día, custodia constante y presencial de dos funcionarios, visitas restringidas a los familiares directos y suspendidas totalmente desde marzo a causa de la pandemia, sin derecho a visitas íntimas. Como corolario del abuso, le mantienen la luz prendida en las celdas durante las 24 horas del día, y le niegan el acceso a actividades laborales, educativas o culturales, recreativas o deportivas”.

“Todo lo anterior constituye una grave violación a las normas jurídicas consagradas en normativas internacionales y nacionales. Además de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales generales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y específicos (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes)”, agregaron desde el organismo internacional.

Lee la carta AQUÍ

En tanto, desde la defensa de Mauricio Hernández indicaron que ya realizaron una solicitud en la Corte Suprema pidiendo el cambio de módulo.

Finalmente, el ex FPMR señaló creer que “las razones de Gendarmería para mantenerme en este régimen de aislamiento cumpliendo condena, tienen que ver con órdenes dictadas desde el Ministerio de Justicia, es decir, son razones políticas de un gobierno derechista, de un gobierno violador de los Derechos Humanos, que pretende no solo venganza, si no que intenta con esto una punición ejemplificadora para quienes de levanten y rebelen contra el orden de injusticia y desigualdad que impera en nuestro país”.