Organizaciones de Derechos Humanos en picada contra Ricardo Lagos: No tiene moral al hablar a nombre de las víctimas

A través de una declaración pública, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales rechazó las declaraciones del ex Presidente Ricardo Lagos (PS), quien se manifestó en contra del levantamiento del secreto de la Comisión Valech, idea propuesta en la Convención Constituyente.

«Como agrupaciones de Derechos Humanos y organizaciones sociales, recibimos con gran esperanza la proposición de la Comisión de DDHH de la Convención Constituyente, en relación al levantamiento del secreto establecido en el artículo 5° del Decreto Supremo 1040, de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura y posteriormente validado en el artículo 15° de la Ley 19.992», afirmaron en la declaración.

En ese sentido, recordaron que el secreto, por 50 años, «comprende los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas de Prisión Política y Tortura. Sin embargo, recibimos con gran impotencia e indignación, la declaración realizada por el ex Presidente de la República, Ricardo Lagos, y otros, quienes se han manifestado en contra del levantamiento del secreto propuesto por los constituyentes».

«Nuevamente la sociedad chilena es informada del pacto de impunidad que está a la base de la llamada ‘transición a la democracia’, y es nuevamente el ex presidente Lagos quien sale a defender los 50 años de ocultamiento de la información recabada por la Comisión de Prisión Política y Tortura, obtenida de los testimonios de las víctimas sobrevivientes del Terrorismo de Estado practicado por la dictadura cívico militar», agregaron.

Sobre el ex Mandatario, manifestaron que «no tiene moral al hablar a nombre de las víctimas, cuando ningún gobierno ha tenido preocupación por las víctimas ni los familiares de las víctimas, por ello llevamos más de 4 décadas luchando por la verdad y la justicia, ya que aún hay más 900 detenidas y detenidos desaparecidos, y nunca implementaron una unidad de búsqueda de ellos, en su responsabilidad como Estado, ya que éste fue el que violó en forma abominable y sistemática los DDHH».

«Por ello», añadieron, «nos parece que el secreto de los antecedentes referidos a violaciones de Derechos Humanos, constitutivo de delitos de Lesa Humanidad, navega en sentido contrario a la sana doctrina de los Derechos Humanos. Las organizaciones firmantes, que formamos parte del movimiento por los derechos humanos, hemos luchado por la verdad y la justicia, contra la impunidad, por la reparación integral y garantías de no repetición. Así, hemos señalado que la información obtenida por la Comisión de Prisión Política y Tortura debe ser entregada a los tribunales de justicia para que contribuya al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los organismos represivos durante los 17 años de dictadura».

«Nuestros seres queridos, todos ellas y ellos, fueron torturadas y torturados al igual que las víctimas sobrevivientes cuyos testimonios han sido objeto de ocultamiento por decisión del ex Presidente Ricardo Lagos. Para las organizaciones firmantes, el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que llama a terminar con los 50 años de secreto de la información recabada por la Comisión de Prisión Política y Tortura, es un paso en la dirección correcta para terminar con la impunidad en Chile», puntualizaron.

Finalmente, las organizaciones y agrupaciones reiteraron su rechazo «al intento del ex Presidente Lagos en conjunto con algunos integrantes de la mencionada comisión, de limitar y entorpecer la verdad, y denunciamos que más que preocuparse de que se investigue estos deleznables crímenes, protegen su propia labor entregando más de impunidad para los victimarios. Valoramos el trabajo de la Convención Constitucional para construir una Constitución democrática y garante de derechos que supere el nefasto legado del terrorismo de Estado y el pacto de impunidad que caracteriza aún a la llamada transición hacia la democracia».

«Instamos al ex Presidente Lagos a dejar de hablar en nombre de las víctimas sobrevivientes y de sus familias, de quienes ha dado claras muestras de no preocuparse por ellas al no implementar efectivas medidas de reparación. Basta de recordar la mezquina comparación del costo de la pensión a las víctimas sobrevivientes de la tortura, con la construcción de un tren a Puerto Montt. La Verdad y la Justica, la Reparación y las Garantías de no Repetición son derechos inalienables que corresponden no solo a las víctimas sobrevivientes sino que al conjunto de la sociedad. Por eso decimos con mucha fuerza que valoramos profundamente la proposición de los Constituyentes de la Comisión de Derechos Humanos, que esperamos sea recogida de manera vinculante durante el proceso constituyente. La verdad y la justicia así lo exigen. Acompañamos y solidarizamos con la Convención Constitucional en este nuevo intento de cercenar su soberanía».

Adhieren a la declaración:

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso

Agrupación de Familiares de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Calama

Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y detenidos Desaparecidos Político de Atacama

Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique

Agrupación de familiares de Ejecutados Políticos – AFEP

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (Cintras)

Red de Sitios de Memoria

Corporación Memoria Borgoño

Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta

Organización Mujeres Memoria y Derechos Humanos – Arica y Parinacota

Mujeres por la Memoria y la Vida

Usuarios de PRAIS – de Concepción

Urdiendo Memoria – Concepción

Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo

Agrupación de Ex Presos Políticos (ANEXPP)

Memorias Colectivas del Bio BIO

Corporación de Derechos Humanos Sebastián Acevedo

Centro de Formación Memoria y Futuro

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Colectivo de la Memoria Nacional

Corporación 3y4 Álamos

Coordinadora Víctimas y familiares de Daño Ocular

Colectivo Derechos Humanos Gonzalo Muñoz de Rancagua

Comisión Chilena de Derechos Humanos Valparaíso

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Organización Mujeres Memoria y Derechos Humanos de Arica

Corporación de Derechos Humanos Egaña 60, de Osorno

Agrupación de Usuarios PRAIS y Derechos Humanos de Iquique

Agrupación de Usuarios PRAIS de Ancud

Escuela Permanente PRAIS

Agrupación de Usuarios PRAIS de Osorno

Usuarios PRAIS Provincia Cordillera

Agrupación Nacional de empleados Públicos (ANEF)

Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)

Asociación Derechos Humanos de Parral

Comisión FUNA

Mujeres auto convocadas 18 de Octubre

Grupo Iniciativas por la Libertad Presos Políticos de la Revuelta

Cecilia Concha Laborde (Cantautora)

Conjunto Musical Imaginación

Pancho Villa (Trovador)

Agrupación Musical Fusión Andina de Osorno

Fundación Linfangioma Chile, Fundadora Franchesca Caroline Hernández Veliz

Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas (ACHIPEM)

Agrupación de víctimas de Violencia por parte de Agentes del Estado

Coordinadora Justicia para Neco

Agrupación de Víctimas de Violencia por parte Agentes del Estado

Comisión de Derechos Humanos Colegio de Trabajadores Sociales

Ex Presos Políticos, Provincia Cordillera

Memorial Justicia y Dignidad

Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende

Colectivo 2 de diciembre Provincia Cordillera

Agrupación Memorial Aeródromo Tobalaba

Agrupación Cultural Violeta Parra de Villa la Reina

Observadores por el Cierre de las Escuela de las Américas

Colectivo Raíces de Resistencia

Grupo Memoria Renca de Pie

Centro de Formación Memoria y Futuro

Agrupación de amigos Fundación Delia del Carril

Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile

Santiago, 02 septiembre 2021.