Otorgan Premio de Derechos Humanos Rey de España al Museo de la Memoria de Chile

A días de conmemorar su 16° aniversario, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile ha sido distinguido con el X Premio de Derechos Humanos Rey de España.

Este galardón es otorgado por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) y sitúa al Museo como una institución de referencia en la defensa, promoción y educación en derechos humanos a nivel iberoamericano.

El Premio Derechos Humanos Rey de España distingue a entidades e instituciones públicas y privadas de España, Portugal y el conjunto de países iberoamericanos que destacan por su compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el impulso de programas orientados a su investigación y puesta en práctica.

En esta edición, el jurado evaluó un total de 57 candidaturas provenientes de 14 países.

Esta vez, el jurado valoró especialmente la «ingente actividad memorística» desarrollada por el Museo desde su fundación en 2010, destacándola como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos.

Asimismo, subrayó el rol del MMDH en el contexto histórico del Cono Sur, señalando que este reconocimiento «aspira a convertirse en una herramienta y un aval sin retrocesos para la democracia y los derechos humanos en Chile y en el mundo».

María Fernanda García, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, destacó que el reconocimiento «constituye un gran honor y un respaldo fundamental al trabajo que el Museo ha desarrollado a lo largo de sus 16 años de trayectoria, resultado del compromiso de un equipo dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos».

«Es especialmente significativo que se destaque como mérito la labor en educación y memoria con las nuevas generaciones, un eje central de nuestro quehacer, ya que este espacio está concebido para contribuir a la construcción de un futuro justo y respetuoso de la dignidad de las personas», planteó la directora.

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Tras el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia, Chile inició un proceso orientado a establecer la verdad, reconocer y reparar a las víctimas, hacer justicia y construir memoria colectiva.

En este contexto, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos constituye un proyecto de reparación moral que honra a las víctimas y promueve una reflexión que trasciende el pasado, orientada a las nuevas generaciones y al fortalecimiento de una cultura de respeto irrestricto a la vida y la dignidad de las personas.

El patrimonio del MMDH reúne testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, archivos históricos y fotografías documentales.

A través de su labor educativa y su trabajo con comunidades, investigadores, docentes y estudiantes, el Museo promueve activamente los derechos humanos como una práctica ciudadana cotidiana, integrando arte, investigación, educación y tecnología.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos puede ser visitado de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas (último ingreso a las 17:30 horas).

El Ciudadano