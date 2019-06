Otro más: Denuncian que hijo de Pablo Longueira compró tierras indígenas en La Araucanía

Un reportaje de Ciper Chile reveló que Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo del ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, y actual jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, compró en 2015 dos parcelas incluidas en un Título de Merced de 1914 en el sector Chucauco, comuna de Villarrica, las cuales por su condición de tierra indígena, no pueden venderse a personas que no formen parte del pueblo mapuche.

De acuerdo al reporte de Ciper, los terrenos en cuestión, que suman un total de 14 hectáreas, están dentro de la Comunidad Ignacio Yevilao. El primero de ellos fue vendido por Orfelina Pichún, propietaria de la tierra desde 2010, tras comprarla a quienes la habían heredado; mientras que el segundo le fue adquirido a Godofredo Cotrena.

Recordemos que actualmente, el Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante en todo el país una consulta a los pueblos originarios que ha recibido duras críticas de parte de las comunidades, que acusan que la iniciativa pretende flexibilizar la compra y venta de predios indígenas y que «está hecha a la medida de aquellos que han usufructuado de las tierras indígenas».

Lee el reportaje completo aquí:

Foto Portada: Facebook