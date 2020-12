Pacientes repetidos, rut mal anotados y contratos inexistentes: Contraloría destapa irregularidades en pago millonario al Hotel Radisson como residencia sanitaria

La Contraloría detectó una serie de irregularidades en el arriendo del Hotel Radisson por parte del Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) para habilitarlo como residencia sanitaria para los pacientes de coronavirus.

Según una investigación de BíoBío Chile el arriendo se produjo el pasado junio, durante el pico de la pandemia de COVID-19, y el organismo público no respaldó “con documentación íntegra y exacta” los más de $134 millones que desembolsó en favor de Gestora Hotelera SpA, firma administradora del inmueble.

Esta cifra se calculó sobre la cancelación diaria por cada uno de los 2.453 usuarios por los que cobró el hotel, quienes estaba divididos en 2.206 residentes principales y 247 residentes adicionales, es decir, acompañantes que compartían habitación con uno principal. Por los primeros se fijó una tarifa de $50 mil y $12 mil para los segundos, más IVA.

Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría, los números no cuadran. Al revisar los antecedentes entregados por el SSMN, que corresponden la planilla de pacientes de ese mes y fichas clínicas de los mismos, “se detectaron situaciones que impiden trazar y reconstruir la información” y, por otra parte, “verificar el cumplimiento de las exigencias para los pacientes que hicieron ingreso a la residencia sanitaria”.

La planilla proporcionada por el Servicio, a través de un correo electrónico enviado el 14 de agosto de 2020, revela que el número de pacientes registrados diariamente durante junio de 2020 se ubica sólo en 1.994 usuarios y no en los 2.453 por los que pagó el servicio.

“En dicha planilla no se define el monto pagado diariamente por paciente, así como tampoco la calidad de residente principal o adicional, dato que tampoco se informa en las fichas clínicas, lo que impidió corroborar la exactitud del monto sancionado por el referido acto administrativo”, plantea el informe de la Contraloría, citado por BíoBío Chile.

El documento detalla también que en la planilla de respaldo de pago aparecen registrados pacientes con datos que no son asimilables a un número de identificación (RUN, numero de pasaporte, etc.) y, por consiguiente, no vinculables a una ficha clínica.

Asimismo, se identificaron ruts mal anotados y pacientes repetidos.

Con base en estas irregularidades, la Contraloría dio 60 días hábiles al SSMN para “acreditar con la respectiva documentación de respaldo la información íntegra y exacta asociada a las habitaciones utilizadas en el Hotel Radisson durante el mes de junio de 2020, servicios ya pagados a Gestora Hotelera SpA, con el fin de esclarecer los hechos”.

No hubo contrato

Adicional a las inconsistencias con el número de pacientes, la Contraloría determinó que “no consta que el Servicio de Salud Metropolitano Norte haya analizado y evaluado sobre la base de criterios técnicos, la selección y contratación del Radisson para el funcionamiento como residencia sanitaria; para la definición de las condiciones pactadas y el resguardo del patrimonio público”.

Lo más grave sin duda es el hecho de que el SSMN no suscribió un contrato con la empresa por los servicios que prestó el hotel como residencia sanitaria, para el período comprendido entre el 4 y el 30 de junio de este año.

Ocuparon las habitaciones sin firmar documento alguno y sin haber regulado anticipadamente las condiciones del convenio.

A juicio de la Contraloría, la situación “expuso a la administración a riesgos por eventuales vicios en las contrataciones” e implica, además, la carencia de cláusulas que estipulen eventuales sanciones o exigencias de garantías por incumplimientos por parte del proveedor.

Según BíoBíoChile el Servicio de Salud Metropolitano Norte confirmó apertura de un sumario para determinar las responsabilidades por las irregularidades detectadas.

Dicha investigación interna comenzó por cuenta propia en agosto de pasado y debería concluir antes del 31 de diciembre.

De este modo, las autoridades sanitarias enfrentan una nueva polémica luego de que la gerencia del centro de eventos Espacio Riesco, ubicado en Huechuraba, denunciara que el Minsal le adeuda más de 2.900 millones pesos más IVA por el arriendo e implementación del recinto como centro hospitalario para recibir a pacientes menos graves contagiados con COVID-19.