Padre de Tamara sobre asaltante muerto en Pudahuel: “Nosotros sabemos que él fue el autor material del disparo que le quitó la vida a mi hija”

Durante la noche de este jueves un funcionario de Carabineros repelió un portonazo en la comuna de Pudahuel, el cual terminó con la muerte de uno de los implicados en el asesinato de la pequeña Tamara Moya de 5 años, en una encerrona hace un par de semanas.

La situación se habría originado cuando cuatro asaltantes entre ellos, el menor de 16 años, investigado por la muerte de la menor, intentaron quitarle el vehículo al uniformado de civil.

En este momento, el carabinero hizo uso de su arma de servicio hiriendo de bala a uno de los atacantes, mientras que los otros delincuentes alcanzaron a huir del lugar. El sujeto fue llevado al Hospital Félix Bulnes donde ingresó en riesgo vital, y posteriormente se confirmó su deceso.

Esta jornada el fiscal José Morales, en compañía de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, confirmaron confirmó que el adolescente de 16 años era uno de los sospechosos implicados en el asesinato de la pequeña Tamara.

El fallecido “es una de las personas que forman parte de los sujetos investigados por la Fiscalía”, dijo el persecutor, aseverando que tanto él, como los otros sospechosos, “son investigadas en calidad de autor” del homicidio.

“Nosotros sabemos que él fue el autor material del disparo”

Luego de estas declaraciones Raúl Moya, padre de Tamara, afirmó que “nosotros sabemos que él fue el autor material del disparo que le quitó la vida a mi hija (…) en el lugar donde él se movía era de amplio conocimiento que él fue quien la mató”.

También, opinó sobre los dichos de las autoridades, “me parecen certeras y la verdad es que estoy conforme con las declaraciones de la subsecretaria, del fiscal y de la PDI porque evidentemente ellos deben seguir investigando a los sospechosos que aún están en libertad”.

“Reconocieron claramente que el sujeto sí está involucrado en el homicidio de mi hija (…) Para mí lo importante es que lo reconocieran delante de las cámaras que él tipo estuvo en el lugar del crimen de mi hija”, agregó Moya.

“Esperamos que prontamente todos los que participaron enfrenten a la justicia”, remarcó.

Respecto al crimen, Raúl Moya padre de la pequeña reveló que en el barrio, muchas personas conocían al menor que disparó contra su hija.

“Había mucha gente que sabía esto. Esto no era una información que sólo supiera yo. Del entorno de este tipo, de la gente que vive cerca de este tipo. Había mucha gente que sabía que él era el asesino de mi hija.”

Moya agregó a esto para CHV Noticias, que ni desde la PDI ni Carabineros se han comunicado con la familia y que se enteró por cuenta propia de la identidad del joven de 16 años abatido por el policía de civil.

“Me enteré porque una vez acaecido el hecho esto empezó a generar revuelo, se conoció la identidad del sujeto herido y cuando vimos que calzaba con la identidad del asesino hubo gente que empezó a contactarnos. Empezamos a recabar información y rápidamente nos confirmaron que era el mismo sujeto”, dijo.

El padre de Tamara explicó que si bien no esta contento con la noticia, ya que se habla de la muerde de un menor de edad, si reconoce cierto alivio por lo aconteció. Según consignó Meganoticias, Moya dijo: “no tuvimos que seguir esperando por justicia divina“.

Durante la noche de ayer, y luego de la encerrona en Pudahuel, Raúl publicó a través de sus redes sociales la certeza de que el hombre baleado sería el delincuente que percutó el disparo a su hija. “No puedo negar que tengo un tipo de satisfacción porque es un tipo que demostró estar dispuesto a todo, a infringir el mayor daño que se le puede causar a un ser humano y a su familia. No me cabe duda que hoy día hay un delincuente menos dispuesto a causar más sufrimiento, dolor y muerte”, enfatizó el padre de Tamara.

“Nada va a devolvernos a nuestra hija (…) sin embargo tenemos una tranquilidad de que este sujeto no va a causarle el mismo dolor que a nosotros a otra familia porque era la única manera de garantizarlo, estando muerto”, acuñó el familiar directo de la víctima.

“Tenemos una legislación que le da tantas garantías a los delincuentes”

Moya criticó las decisiones del Poder Judicial ante casos de esta índole y aseguró que “el sistema judicial no está dando el ancho“.

“Nosotros tenemos una legislación que le da tantas garantías a los delincuentes que en muchos casos hacen casi imposible su encarcelamiento”, dijo, citado por Bío Bio Chile.

“Esto es solo una parte de la justicia para nuestra hija, todavía faltan dos personas más al menos. Y como país debemos hacer justicia no solo para Tamara, sino que para Itan, Tomasito, Matilde y todas las víctimas inocentes”, aseveró.

Hasta el momento, no se ha hecho publica la identidad del adolescente asesinado ni declaraciones de su familia respecto a su deceso, mientras que Carabineros de Chile no ha hecho alguna declaración respecto a la conexión entre ambos crímenes.