Padre de trabajadora que falleció por montacargas defectuoso asiste a declarar: «No entendemos que demore tanto si ya sabemos por qué murió mi hija»

Este lunes, en la Fiscalía Regional de Valparaíso, la familia de Claudia Uribe, manipuladora de alimentos subcontratada por la empresa Aliservice, que murió producto de un montacargas defectuoso en un jardín infantil de la Fundación Integra en Valparaíso en agosto de 2022, acompañó a su padre a entregar declaraciones para la investigación, que ya lleva 8 meses en curso y aún no determina responsabilidades.

Claudio Uribe, padre de la trabajadora fallecida, aseguró no saber «por qué se ha demorado tanto, nosotros esperábamos que esto ya fuese determinado, era un proceso corto y ya se hicieron todas las diligencias que había que hacer. Sabemos cuáles fueron las causas, por qué murió mi hija, las fallas que tuvieron en el jardín, que no hubo mantención, siete años que no se le hizo mantención al montacarga en el que quedó mi hija ahí atrapada».

«Queremos justicia y que se hagan responsables de las faltas que cometieron ellos, porque hubo negligencia. Ellos tuvieron que haberle hecho una inducción a mi hija, una capacitación de cómo funcionaba eso y nunca se la hicieron, no hay ninguna constancia de eso. No hemos cerrado el ciclo, tenemos mucho dolor», agregó.

Por su parte, la tía de Claudia, Verónica Becerra, afirmó que «estamos acá porque queremos que se haga justicia pronto, no sé por qué se está entrampando tanto, porque ya se sabe quiénes son los responsables, no contaban con la seguridad para las trabajadoras, no había inducción, nada».

«Esto pudo haberle pasado a cualquiera, como anteriormente también hubo una explosión de gas, que ahí afortunadamente las personas no fallecieron, pero sí quedaron con lesiones, esta no es la primera vez que ha habido problemas en los jardines o colegios», añadió la mujer.

Respecto a la demora en el desarrollo de la investigación, la familia denuncia que aún no ha llegado el informe toxicológico ni de la autopsia y que, además, no cuentan con un fiscal asignado, lo que creen también contribuye al retraso al no haber una dedicación específica.

Frente a esto, el diputado Andrés Giordano indicó que «luego del fatal accidente de Claudia Uribe, oficiamos a distintas instituciones, entre las que están la Dirección Regional del Trabajo, Integra, Junji, Junaeb y Seremi de Salud, pero hasta el momento sólo hemos recibido respuesta de la Dirección del Trabajo e Integra, que nos aportaron diversos antecedentes en torno a las advertencias previas a este suceso, y además a la falta de mantención de la maquinaria que le costó la vida a Claudia».

«Este no es un hecho aislado, y es por lo mismo que llamamos al Gobierno a establecer una mesa de trabajo tripartita para conversar y resolver la problemática del subcontrato en las empresas del Estado, lo que ya tiene un proyecto de ley que hemos ingresado junto al diputado Luis Cuello, para hacer frente a esta crisis», añadió el parlamentario.

