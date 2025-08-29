País sobregirado: Chile lidera producción per cápita de desechos plásticos en Latam y es octavo a nivel mundial

El miércoles 3 de septiembre se indica como la fecha en que Chile entrará en Sobregiro por Plástico en 2025. Es decir, es el día en que la cantidad de desechos plásticos supera la capacidad del país para gestionarlos, generándose así la contaminación ambiental.

El dato lo entrega el reporte 2025 del Plastic Overshoot Day, publicado por EA-Earth Action, que estima el Sobregiro por Plástico a nivel global para el viernes 5 de septiembre, dos días después que en Chile, que además adelantó su fecha respecto a 2024, cuando el sobregiro plástico ocurrió el 9 de septiembre.

Según explica el informe, el Día del Sobregiro por Plástico se determina según el Índice de Residuos Mal Gestionados de cada país, indicador que para Chile es del 32.50%.

«Esta alerta que nos da el Sobregiro por Plástico es un dato que debemos considerar seriamente en la toma de decisiones a nivel nacional», comenta Susan Díaz, directora de Comunicaciones e Incidencia de WWF Chile.

Para la representante de la ONG, esto muestra que «aún es necesario seguir avanzando en temas como la producción, importación y manejo de elementos y residuos de este material».

«Como grafica este indicador, desde el 3 de septiembre y hasta el fin de este año la basura plástica generada en Chile no podrá gestionarse adecuadamente, terminando, en última instancia, en vertederos informales, exportaciones o directamente en la naturaleza, profundizando la crisis de contaminación, que se interrelaciona con la climática y de pérdida de biodiversidad», agregó Susan Díaz.

Panorama regional

A nivel de la región, hay países que se han sobregirado en forma más temprana, como Bolivia (13 de mayo), Venezuela (23 de junio), Perú (10 de julio), Brasil (7 de agosto), Argentina (11 de agosto) y México (27 de agosto).

Sin embargo, un dato crítico que entrega este estudio es que Chile es el octavo país del mundo en producción de desechos plásticos per cápita, y el único país de América (además de Estados Unidos, en quinto lugar) entre los 16 primeros de esta lista.

Otros puntos de alerta que levanta este reporte son el impacto de los aditivos químicos usados en la producción y procesamiento de plásticos, los que debido a la gestión inadecuada de los desechos pueden ser liberados a los cursos de agua, estimándose para Chile en 1.897 toneladas esta contaminación para 2024.

En cuanto a la liberación de micro plásticos primarios provenientes de fuentes como la abrasión de neumáticos, el desprendimiento de fibras textiles, la producción de pellets y las pinturas, en Chile se habrían liberado al medioambiente un promedio de 5.828 toneladas de microplásticos en 2024.

«Por la naturaleza, pero también por la salud y el bienestar de las personas, es urgente acelerar los cambios normativos, estructurales y culturales, tanto a nivel de consumo ciudadano como de políticas públicas y acuerdos internacionales», puntualizó Susan Díaz, quien hizo referencia al reciente informe de WWF Plásticos, salud y un planeta (ver aquí).

El llamado general es a reducir el consumo de plásticos de un solo uso, promover la reutilización y el reciclaje real y efectivo, fortalecer y no retroceder en las regulaciones nacionales y seguir impulsando un acuerdo global vinculante y ambicioso contra la contaminación por plásticos.

El Ciudadano