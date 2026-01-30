¿País solidario? Retiran 30 toneladas de ropa en mal estado que fue «donada» a afectados por el incendio en Biobío

Rodrigo Vera, alcalde de Penco, alertó que la acumulación de este tipo de prendas está generando focos de insalubridad, al igual que los baños químicos instalados por particulares y empresas privadas y que no son reportados a las autoridades: "Si no nos avisan a nosotros dónde están los baños químicos, no podemos hacer el proceso de limpieza", advirtió el jefe comunal.

Las autoridades de la región del Biobío informaron que se han retirado treinta toneladas de ropa en mal estado que fue «donada» a las y los afectados por el incendio que afectó a la zona, por lo que hicieron un llamado urgente a la «solidaridad responsable».

Según consignó un reporte de Radio Cooperativa, Rodrigo Vera, alcalde de Penco, alertó que la acumulación de este tipo de prendas está generando focos de insalubridad.

«Hoy día los mismos vecinos nos dicen: ‘Por favor, alcalde, evitemos focos de insalubridad. No necesitamos hoy día más ropa’. Nos piden retirar mucha ropa que está acumulada», señaló el jefe comunal.

Otro aspecto que preocupa es la instalación de baños químicos realizada por empresas privadas y personas particulares, muchas de las cuales no han sido informadas a las autoridades que se encuentran trabajando en la zona siniestrada.

«Si no nos avisan a nosotros dónde están los baños químicos, no podemos hacer el proceso de limpieza», explicó a la emisora nacional el alcalde de Penco, detallando que en esta materia Senapred debe realizar «una georreferenciación de cada unidad para incluirla en las rutas de sanitización y vaciado periódico que gestiona el Estado».

Por todo lo anterior, el alcalde pidió que cualquier donación de este tipo sea canalizada a través del municipio para así asegurar su mantenimiento básico y por ende, su real aporte a las comunidades afectadas.

