Palestina: No da lo mismo por quién votar

Por Raúl Martínez

El sistemático atropello de los derechos humanos del pueblo palestino no puede ni debe dejar indiferente a nadie. En el caso de Chile, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido claro en denunciar y condenar los crímenes cometidos por las fuerzas israelíes en Gaza y en apuntar directamente a Netanyahu como el principal responsable de este genocidio.

En ese mismo camino, la candidata presidencial Jeannette Jara ha manifestado que en caso de llegar a La Moneda “suspendería las relaciones diplomáticas con Israel”. Así lo dijo en una entrevista con T13 en mayo de este año al ser consultada sobre el punto.

“La situación es demasiado grave y no tomar medidas también es complejo, hay muchos niños que están en riesgo de inanición y esto va a agarrando un calibre en cual la posibilidad de un genocidio se va configurando de una forma mucho más clara. No es posible hacer como que nada ha pasado”, agregó en aquella ocasión.

El otro candidato presidencial a la segunda vuelta, José Antonio Kast, poco se ha referido a los sucesivos y permanentes ataques de Israel contra la población palestina. De hecho, durante estos meses es imposible encontrar una referencia donde dé a conocer su postura sobre las violaciones a los DDHH a la población ocupada en Gaza y Cisjordania.

De esas pocas referencias, es posible encontrar una de noviembre de 2023, a pocas semanas de iniciado el conflicto en la Franja de Gaza, donde rechaza la postura crítica del Gobierno de Boric con Israel. En esa oportunidad comentó: “Una vergüenza para el país. Tenemos un Presidente que indulta delincuentes y terroristas y ahora adorado por organizaciones terroristas internacionales”. Su postura le valió críticas de la comunidad palestina en Chile y del senador Iván Moreira (UDI) que lo calificó que “nazi e hipócrita”.

Kast se ha mostrado cercano al Presidente de Argentina, Javier Millei, fervoroso aliado de Israel y del primer ministro Netanyahu. Tal vez esa cercanía podría ayudar a despejar cuál será la postura de Kast frente al régimen israelí en caso de llegar a La Moneda.

Quedan pocos días para la segunda vuelta y este punto que concierne a toda la humanidad debe ser abordado claramente por los candidatos presidenciales de Chile. Así quedará transparentado ante la opinión pública y los electores cuál es la visión que cada uno de ellos tiene frente a los derechos humanos que tanta sangre han costado a la humanidad.

El silencio los colocaría en el lado incorrecto de la historia.

Periodista

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

