«Palestina tiene una pena»: Exposición fotográfica de Belal Khaled llega al Museo Violeta Parra

El Museo Violeta Parra, junto al Centro de Información Palestina, invitan a la exposición Palestina tiene una pena, muestra de imágenes del fotoperiodista palestino Belal Khaled, quien cubrió el genocidio en Gaza.

Curada por Stephanie Elías Musalem y Bruno Salas Zarzar, la exposición propone un experiencia inmersiva, la primera en su tipo en Chile, mediante una serie de imágenes capturadas en Gaza durante los primeros 200 días del genocidio iniciado en octubre de 2023, por parte del Estado de Israel. Así, a través de su lente, Belal Khaled transforma el horror de la guerra en testimonio visual, convirtiendo cada disparo de su cámara en un acto de resiliencia, testimonio y memoria.

Belal Khaled (Gaza, 1992) es un fotoperiodista y artista de caligrafía reconocido internacionalmente por su capacidad de documentar con profundidad estética y compromiso político la vida en contextos de guerra y ocupación.

Su carrera comenzó en 2013 con la Agencia Anadolu, cubriendo los ataques israelíes sobre Gaza, y ha trabajado reporteando conflictos en Siria, Armenia, Azerbaiyán, Zimbabue y Somalia.

Sus imágenes han sido publicadas en medios como The Guardian, Time, The Wall Street Journal y The New York Times, y ha colaborado en medios como Al Jazeera, AFP, TRT y Anadolu Agency.

A través de ejes como Naturaleza, Maternidad, Vida y Muerte, Destierro, Hambre y Resiliencia, Khaled traza un relato visual que no solo documenta los estragos de la ocupación, sino que también celebra la fuerza de un pueblo que, incluso en las circunstancias más adversas, continúa soñando y luchando por su dignidad.

«Quiero que mi trabajo ayude a cambiar el mundo. La cámara también puede ser un arma, una herramienta de resistencia. Como fotoperiodista, siento que estoy ayudando a mi pueblo al alzar sus voces. Por eso elegí tomar una cámara y comenzar esta carrera: para transmitir mi mensaje y el de mi pueblo al resto del planeta», comenta sobre su labor Belal Khaled.

«Esta es una muestra incómoda, introducirte en ella convierte en imposible seguir caminando la vida como lo hemos hecho hasta ahora. Cuando esto sea historia, cuando se condene mundialmente, cuando todos digan que siempre estuvieron contra esto, cada uno se enfrentará con la reflexión: ¿Qué hice durante el genocidio palestino?», comentan Stephanie Elías Musalem y Bruno Salas Zarzar, curadores de la exposición.



Por su parte, Denise Elphick, directora ejecutiva del Museo Violeta Parra, agrega que «esta muestra existe de una forma muy natural en nuestro museo, por un contenido artístico y poético, pero también ético. Violeta Parra nunca fue indiferente al sufrimiento. Su obra está atravesada por una conciencia social profunda, por un compromiso muy marcado con los oprimidos, por una mirada que convierte el patrimonio no solamente en algo decorativo, sino que en algo colectivo».

«Esa mirada colectiva es algo que tiene también la fotografía de Khaled. Los museos tienen que desbordarse, ver otros márgenes y dialogar con la actualidad contemporánea de lo que está pasando», indicó Elphick.

Coordenadas

Palestina tiene una pena, se inaugura el miércoles 18 de junio en la sede de Vicuña Mackenna #37 del Museo Violeta Parra. La muestra estará abierta hasta el 14 de agosto, de miércoles a sábado, de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas.