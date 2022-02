Pamela Jiles sobre quinto retiro: «Importa un bledo, finalmente, lo que opine un Presidente o un ministro»

Los diputados Pamela Jiles y Félix González están buscado impulsar el proyecto del quinto retiro del 10% de las AFP, tras el rechazo del cuarto retiro en diciembre del año pasado.

La iniciativa no ha comenzado su tramitación por el receso legislativo de febrero, sin embargo, ya cuenta con posturas contrarias pro parte del nuevo gobierno que arrancará el próximo 11 de marzo.

En reiteradas ocasiones, el futuro presidente Gabriel Boric ha hecho énfasis en que no está a favor de un nuevo retiro, ya que considera que «no es una buena política», po rlo que señaló que espera que el Congreso acompañe esta medida.

“Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que los trabajadores nunca más tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global. Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro (Mario) Marcel. No voy favorecer retiros, y espero que el Parlamento, pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución”, expresó Boric.

Argumentó que esta política solo afecta el ahorro de los trabajadores y genera un «aumento y una presión inflacionaria» para el país.

"Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global. Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa nuevos retiros".



«Uno, porque vacía los ahorros de los trabajadores. Dos, porque destruye el mercado de capitales chilenos y eso genera efectos a largo plazo, por ejemplo, en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Tres, porque genera un aumento y una presión inflacionaria que es totalmente indeseable para los que menos tienen», dijo en entrevista con Tolerancia Cero el pasado 24 de enero.

El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, también cerró la puerta a la posibilidad de generar un proyecto para un quinto retiro del 10% de las AFP.

«El presidente Boric ha sido bastante claro y taxativo, en el sentido de que es una iniciativa que no está en el programa de gobierno y no va a contar con su respaldo”, recalcó tras reunirse con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

“El gobierno tiene definida como una de sus tareas prioritarias elaborar y poner en marcha un programa de estabilización que ayude a completar la salida de la crisis que afectó a Chile como a muchos otros países”, añadió.

De igual forma, la futura ministra de Trabajo, Jeannette Jara, señaló que no hay posibilidad de un nuevo retiro de las AFP.

«Queremos una reforma (previsional) de fondo, y no que los trabajadores recurran a sus ahorros», enfatizó.

Jiles: «A la clase política jamás le han gustado los retiros»

Ante este escenario, la parlamentaria humanista, Pamela Jiles, se refirió al apoyo y rechazo que ha tenido la iniciativa del retiro de los fondos previsionales.

«Cuento con el apoyo del segmento más importante, que es la población, la ciudadanía, y eso mismo ha sucedido en todos los retiros anteriores», señaló Jiles en entrevista a Mucho Gusto, citada por MegaNoticias.

Recalcó que «a la clase política jamás le han gustado los retiros, y por la presión de la ciudadanía, los políticos se han tenido que ir sumando uno a uno a esta demanda».

Durante la entrevista, fue consultada por la negativa del próximo gobierno sobre un quinto retiro.

«Importa un bledo, finalmente, lo que opine un Presidente o un ministro. Lo importante es que la gente se exprese», manifestó Jiles al tiempo que manifestó que ha estado «conversando con todo el mundo, y creo poder afirmar que hoy no es tan real que no he tenido el apoyo de nadie».

En reiteradas ocasiones, Jiles ha convocado a Boric a concretar un quinto retiro de los fondos previsionales en marzo próximo, como primera medida de su Gobierno.

«Efectivamente, hemos recibido el portazo del Presidente electo, pero yo creo que puede cambiar de opinión», señaló la diputada, citada por MegaNoticias.