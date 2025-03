“Pan para hoy y hambre para mañana”: Sindicato de Starbucks denuncia precarización y exige beneficios permanentes

El pasado viernes 7 de marzo, más de 1.200 trabajadores de Starbucks en Chile iniciaron a una histórica huelga nacional para exigir mejores sueldos, tras denunciar que las remuneraciones que reciben por parte de la transnacional se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.

La paralización que involucra a 37 establecimientos de los 170 distribuidos en todo el país, surgió tras el fracaso del proceso de negociación colectiva, que se venía desarrollando desde hace meses, ante a la negativa de la empresa de responder a las demandas de los empleados, incluyendo su última contraoferta.

Desde Starbucks Chile indicaron, a través de un comunicado, que respetan el derecho de los trabajadores de iniciar un proceso de huelga legal, bajo «compromiso a seguir dialogando de buena fe, manteniendo las puertas abiertas y disposición a llegar a consensos».

Sin embargo, señalaron que el sindicato pide un aumento salarial del 200%, una cifra que consideran insostenible, ya que queda «fuera del rango que permitiría la sostenibilidad del negocio en el tiempo». También aseguraron que ofrecen beneficios y bonos superiores al promedio del sector.

Ante estas declaraciones, los integrantes del gremio plantearon que «Starbucks falta a la verdad», alegando que durante el proceso de mediación ante la Inspección del Trabajo, la trasnacional «repuso una oferta que había sido rechaza anteriormente» y ofreció el pago de un bono de término de negociación según jornada labor, el cual «jamás» había sido solicitado por ellos.

En conversación con El Ciudadano, el presidente del Sindicato de Trabajadores Starbucks Coffee Chile S.A., Antonio Páez, expresó que no seguirán tolerando las condiciones laborales que «no les permiten llegar a fin de mes», por lo que exigen beneficios permanentes que no sean «pan para hoy y hambre para mañana».

Asimismo, indicó cuáles son las próximas acciones que contemplan emprender si la empresa sigue en su postura de no querer ofrecer un aumento salarial adecuado y una distribución más equitativa de las ganancias, mientras se llena los bolsillos gracias al esfuerzo de quienes laboran en los locales.

-¿Cómo califican el desarrollo de la huelga hasta ahora?

-Efectivamente hay 37 locales que están totalmente paralizados desde Calama a Puerto Montt y hay más de 100 tiendas que están afectadas teniendo que atender en jornadas parciales, acotadas. Por ejemplo, de 3: 00 a 8:00, de 3:00 a 9:00, o incluso en la mañana solo de 11 a 2:00, eso va dependiendo de la disponibilidad que ellos tienen de los trabajadores.

Para nosotros esto ha sido todo un logro porque en nuestros 15 años nunca habíamos logrado cerrar tantas tiendas.

-Starbucks señaló en su comunicado que el sindicato exigía un aumento salarial del 200%, lo que haría inviable la sostenibilidad del negocio. Ustedes desmintieron esta versión y explicaron que la demanda real era un bono anual o mensual de $21.000. ¿Cómo interpretan esta diferencia en la versión de los hechos? ¿Creen que la empresa actúa con mala fe?.

-Efectivamente nosotros vemos que aquí hay una mala intención por parte de la empresa. Actuó totalmente de mala fe entregando una información que no era cierta, porque así como nosotros nunca entregamos la oferta inicial que nos había entregado la empresa, que eran 500 pesos de reajuste. Ellos se tomaron de una de una primera conversación que tuvimos hace más de dos meses y tomaron eso como base para este comunicado, o sea claramente ya tenía una mala fe. Lo que llevó a nosotros a votar la huelga fue la insuficiencia con respecto a la entrega de un reajuste de sueldo, pero en segunda instancia y que probablemente lo más importante es que todos los beneficios que nosotros estamos apostando a conseguir con el contrato colectivo tienen necesariamente que ser permanentes dentro del contrato y eso es algo que ellos se han negado.

De hecho la última oferta contemplaba un bono de término de conflicto de alrededor de 200 mil pesos en promedio para cada trabajador. Pero se pagaba una sola vez y nunca más. Y eso es lo que nosotros rechazamos, porque en trabajos precarios como el de Starbucks donde hay una alta nivel de rotación, cualquier beneficio temporal es pan para hoy y hambre para mañana. Y lo que nosotros como sindicato siempre hemos apostado es a mejorar estructuralmente las condiciones de trabajo de los que están hoy día y de los que van a estar mañana y por eso rechazamos la oferta de forma tan contundente como lo hicieron más de 900 trabajadores en la última votación que hicimos.

«La gran mayoría de nosotros no alcanzamos a llegar a fin de mes»

-Uno de los puntos que ustedes han denunciado es que Starbucks mantiene a sus trabajadores con salarios por debajo de la línea de la pobreza. ¿Podrían explicar con cifras cómo es la realidad de los sueldos en la empresa y qué impacto tiene esto en la vida cotidiana de los trabajadores?.

-Efectivamente en Chile la gran mayoría de los trabajadores y en particularmente los que trabajan con el salario mínimo estamos por debajo de la línea de la pobreza que según el Ministerio de Desarrollo Social está situada en los $650 mil y fracción para una familia promedio de tres personas. Y en el caso de nosotros es peor, todavía porque sufrimos no solamente el salario mínimo, que ya de por sí está por debajo de la línea de la pobreza, sino que además sufrimos con el subempleo. Es decir, muchos de nuestros compañeros y compañeras que están disponibles para trabajar jornadas completas de 20 o 44 horas inclusive, Starbucks nos lo prohíbe y nos mantiene trabajando como trabajadores part time, es decir, con jornadas de 20, 16 o 30. Y por eso la gran mayoría de nosotros no alcanzamos a llegar a fin de mes. Muchos compañeros tienen que buscar un segundo trabajo complementario para recién poder ser capaces de pagar el arriendo, alimentar a sus hijos o pagar las cuentas. Entonces es una cuestión que a todas luces no da. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de personificar a través de la acción del sindicato, porque vemos que es una realidad, no solo de Starbucks sino de toda la comida rápida, de la mayoría de los trabajadores precarizados, de los trabajadores subcontratados, etcétera.

Esa es la realidad que nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa y cuestionar también cómo estas empresas se hacen millonarias justamente con esta estrategia. No de vender cafés caros, no de vender buenas hamburguesas, no de hacer buenas donas, sino sobre todo de pagar salarios bajos.

-La empresa menciona que ofrece múltiples beneficios adicionales a los trabajadores (bonos trimestrales, asignación de colación y transporte, aguinaldos, etc.). Desde su perspectiva, ¿estos beneficios realmente compensan la falta de un aumento real en los sueldos? ¿Cómo valoran estas compensaciones en relación con las demandas del sindicato?

-Todos estos beneficios que ofrece la empresa, como beneficios de alimentación, transporte, estos supuestos bonos, en realidad aquí hay distintas realidades. Primero los bonos de colación y de transporte fue algo que consiguió el sindicato, no los entregó la empresa de buena fe, nos los entregó la empresa porque quiso, los entregó porque nosotros llevamos quince años de lucha dentro de Starbucks.

De hecho, hace quince años atrás la empresa no entregaba asignaciones de colación, no entregaba asignaciones de transporte, no daba ningún tipo de bono y hoy día sí eso se da, ni siquiera nos entregaban los uniformes, nosotros teníamos que comprarlos y si hoy día los tenemos es únicamente porque el sindicato ha luchado, porque el sindicato se ha movilizado por los trabajadores y por eso. Entonces que ellos hoy día los hagan ver como un beneficio que estuviesen entregando, eso es totalmente falso.

«Los beneficios que está entregando la empresa han sido gracias al sindicato»

Los beneficios que está entregando la empresa han sido gracias al sindicato, no han sido gracias a ellos, y es peor todavía, porque la colación y el transporte recién se reajustaron en el año 2022. Es decir, desde el año 2015 que fue la primera vez que se entregó la colación y el transporte hasta el año 2022 nunca habían sufrido ningún tipo de reajuste y recién a los trabajadores sindicalizados se nos hizo un reajuste de 4 mil pesos en cada una, entonces que la empresa hagan un comunicado diciendo que nosotros estamos pidiendo un mega reajuste de 200%, es claramente una provocación sobre beneficios, que más encima hemos ganado nosotros, producto de nuestra propia movilización y que claramente no compensan.

De hecho, el problema con los bonos es que es casi imposible ganar un bono. Por ejemplo, mi tienda que es Marina Arauco, acá en Viña del Mar, durante todo el año pasado solamente un mes sacamos un bono que es este bono de incentivo de marketing, que es por las ventas y el bono es de 25 mil pesos. Entonces si uno divide esos 25 mil pesos por cada uno de los meses del año, en realidad termina siendo un aporte ridículo que en la gran mayoría de los casos es imposible obtener.

-Esta huelga no solo ha tenido impacto a nivel nacional, sino que también han recibido apoyo desde otros países, como Estados Unidos y Brasil. ¿Qué tan importante ha sido esta solidaridad internacional para el movimiento y cómo esperan que influya en la negociación?

-Para nosotros siempre ha sido muy importante la solidaridad, tanto la que llega hacia nosotros como nosotros manifestarla hacia otros lados. Así lo hemos hecho en infinidad de oportunidades. Hemos sido parte de las campañas en contra del genocidio en Palestina; hemos apoyado diversas causas como la lucha de los pescadores artesanales aquí en la Quinta Región; por un ambiente libre de contaminación para los niños y niñas de Quintero y Puchuncaví.

También hemos apoyado movilizaciones en Walmart, en Sodimac, a los propios trabajadores de la comida rápida en McDonald’s, en Burger King, en Little César Pizza, con los trabajadores de Papa John’s, etcétera. Entonces, nuestra perspectiva es que si como trabajadores no actuamos de forma unida y coordinada como sí lo hacen los empresarios en contra de los trabajadores, en realidad nunca vamos a lograr conseguir nuestras demandas.

Por eso hoy día, también estamos reforzando el llamado obviamente a la sociedad, a los trabajadores, a la juventud, que solidaricen con nuestra huelga, porque si hoy día ganan los trabajadores de Starbucks, creemos que va a ser una victoria para el conjunto de los trabajadores precarizados que en general tenemos pocas oportunidades de organizarnos, pocas oportunidades de tener un sindicato como el que ha construido el sindicato de Starbucks en estos 15 años. Si nosotros ganamos, vamos a ganar todos.

Esto para nosotros no es solamente un objetivo nacional, sino es sobre todo internacional, ya que hoy día grandes corporaciones como Starbucks son cadenas multinacionales que explotan trabajadores en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ni que decir en China, toda América Latina, y mientras los trabajadores estamos separados, aislados en cada uno de nuestros países, muchas veces, incluso en sindicatos diferentes, nosotros hemos apostado a otra cosa.

Hemos apostado a construir una organización y una relación fuerte con los sindicatos en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Colombia, porque si ellos actúan unificados, nosotros como trabajadores también tenemos que hacerlo. No podemos limitar, no puede ser que nos limiten las fronteras y las legislaciones nacionales para llevar esa solidaridad y esa acción coordinada a nivel internacional.

-Si Starbucks mantiene su postura y no cede a sus demandas, ¿cuáles serán los próximos pasos del sindicato? ¿Están abiertos a nuevas instancias de diálogo o la movilización se mantendrá hasta conseguir mejoras concretas?

-Bueno, por ahora nosotros estamos esperando el día de mañana (martes), porque tenemos una mediación con la empresa, la Inspección del Trabajo. Esperamos escuchar si la empresa va realmente a flexibilizar su posición con respecto a nuestra postura, que tiene que ver con ganar beneficios permanentes para los trabajadores y las trabajadoras, porque estamos aburridos de que todas las propuestas sean pan para hoy y hambre para mañana.

Si la empresa no cede, nosotros nos vamos a mantener en movilizaciones, vamos a seguir la huelga. Esto se está llevando a cabo a nivel nacional, desde Calama hasta Puerto Montt. Somos más de 1.200 trabajadores que estamos en huelga; más de 1.300 organizados en el sindicato y pensamos que tenemos la fuerza y el coraje para desafiar a estas grandes multinacionales, que llevan años haciéndose ricos a costa de la explotación de los trabajadores. Y sobre esa situación nosotros ya nos cansamos y no vamos a seguir tolerando que este tipo de se mantenga ni en Chile ni en ninguna otra parte del mundo.